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21 июля 2019, воскресенье, 18:53 524
Происшествия 2019-07-21T18:53:01+03:00
Українські Новини
Во Львовской области 19-летний водитель сбил женщину и двух ее детей

Во Львовской области 19-летний водитель сбил женщину и двух ее детей

ДТП в Сколовском районе. Фото: пресс-служба Нацполиции Львовской области
ДТП в Сколовском районе. Фото: пресс-служба Нацполиции Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 июля, около 6.50 на автодороге Киев - Чоп в селе Козева, Сколевского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Как установили полицейские, водитель автомобиля "Рено Трафик", 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

42-летнюю жительницу Сколевского района и двух ее дочерей в возрасте 12 и 14 лет с телесными повреждениями доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла, диагнозы детей уточняются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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