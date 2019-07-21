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21 июля 2019, воскресенье, 18:39 167
Выборы 2019-07-21T18:43:59+03:00
Українські Новини
Представитель Зеленского прогнозирует формирование коалиции в Раде до сентября

Представитель Зеленского прогнозирует формирование коалиции в Раде до сентября

Представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует формирование коалиции в Верховной Раде до сентября.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована. Если это будет коалиция, где будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень долгие переговоры, чем когда там 4-5 разных фракций создают коалицию. А если там будут 2 фракции, то это будет сделано довольно быстро. Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц", - сказал Герус.

Представитель Президента допустил формирование коалиции с фракцией партии "Голос" в случае прохождения в Раду.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский международный институт социологии (КМИС) считает нарушением закона о выборах распространение рядом СМИ данных Национального экзит-пола по состоянию на 12:00.

По состоянию на 16:00 36,59% избирателей в 198 из 199 округов всех областей проголосовали на выборах Рады.

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