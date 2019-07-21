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21 липня 2019, неділя, 18:39 9
Вибори 2019-07-21T18:47:50+03:00
Українські Новини
Представник Зеленського прогнозує формування коаліції в Раді до вересня

Представник Зеленського прогнозує формування коаліції в Раді до вересня

Представник Президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус прогнозує формування коаліції у Верховній Раді до вересня.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Якщо це буде монокоаліція з однією партією, то це буде дуже швидко. Я думаю, через кілька тижнів після виборів буде вже сформована. Якщо це буде коаліція, де буде ще одна партія, ще одна фракція, то я теж не думаю, що це будуть дуже довгі переговори, ніж коли там 4-5 різних фракцій створюють коаліцію. А якщо там будуть 2 фракції, то це буде зроблено досить швидко. Я думаю, що до вересня це однозначно буде зроблено. Серпень буде досить робочий такий місяць", - сказав Герус.

Представник Президента допустив формування коаліції з фракцією партії "Голос" у разі проходження в Раду.

Як повідомляли Українські Новини, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) вважає порушенням закону про вибори поширення низкою ЗМІ даних Національного екзит-полу станом на 12:00.

Станом на 16:00 36,59% виборців в 198 199 округів всіх областей проголосували на виборах Ради.

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