В Покровске граждане напечатали себе удостоверения журналистов - полиция начала расследование

Национальная полиция начала досудебное расследование по подозрению в подделке удостоверений журналистов обнаруженными на избирательном участке гражданами в воскресенье в Покровске Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, на участке обнаружены люди с журналистскими удостоверениями, которые распечатаны на принтере.\r\nПолиция считает, что данные удостоверения имеют признаки подделки.\r\nНачато досудебное расследование по признакам ст. 358 Уголовного кодекса (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).\r\nКак сообщали Українськi Новини, явка на выборах в Раду на Востоке в два раза выше, чем на Западе. Ранее полиция получила 1614 сообщений о преступлениях, а также открыла 33 уголовных производства по факту нарушений при голосовании на выборах в Верховную Раду. В воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.