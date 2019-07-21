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21 июля 2019, воскресенье, 18:26 106
Выборы 2019-07-21T18:26:01+03:00
Українські Новини
В Покровске граждане напечатали себе удостоверения журналистов - полиция начала расследование

В Покровске граждане напечатали себе удостоверения журналистов - полиция начала расследование

Национальная полиция начала досудебное расследование по подозрению в подделке удостоверений журналистов обнаруженными на избирательном участке гражданами в воскресенье в Покровске Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, на участке обнаружены люди с журналистскими удостоверениями, которые распечатаны на принтере.

Полиция считает, что данные удостоверения имеют признаки подделки.

Начато досудебное расследование по признакам ст. 358 Уголовного кодекса (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Как сообщали Українськi Новини, явка на выборах в Раду на Востоке в два раза выше, чем на Западе.

Ранее полиция получила 1614 сообщений о преступлениях, а также открыла 33 уголовных производства по факту нарушений при голосовании на выборах в Верховную Раду.

В воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Больше новостей о: Внеочередные выборы Выборы Нарушение избирательного процесса Удостоверение журналиста

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