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21 июля 2019, воскресенье, 18:10 97
Выборы 2019-07-21T18:10:06+03:00
Українські Новини
Почти на 100 избирательных участках на Волыни нехватка бюллетеней, - "Опора"

Почти на 100 избирательных участках на Волыни нехватка бюллетеней, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что 96 избирательных участков получили меньше бюллетеней (на 1-64 бюллетеня), чем избирателей в списке.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.

Согласно ему, об этом стало известно после анализа наблюдателями "Опоры" протоколов окружных избирательных комиссий о передаче бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Выяснилось, что ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов.

В частности, в округе №19 таких участков зафиксировано 26, в округе №21 - 30, в округе №23 - 22, в округе №22 - 1 участок.

Отмечается, что при этом в области более трех десятков участков получили такое же количество бюллетеней, как и количество избирателей в списке избирателей.

Согласно части 8 статьи 80 закона "О выборах народных депутатов Украины" бюллетени для голосования в общегосударственном округе и в одномандатном округе для каждого избирательного участка каждого одномандатного округа изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, в Ивано-Франковске женщина демонстративно порвала бюллетени.

Также на выборах Рады проголосовали 33,80% избирателей в 5 из 199 округов.

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