Майже на 100 виборчих дільницях на Волині нестача бюлетенів, - "Опора"

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що 96 виборчих дільниць отримали менше бюлетенів (на 1-64 бюлетеня), ніж виборців у списку.

Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

Згідно з ним, про це стало відомо після аналізу спостерігачами "Опори" протоколів окружних виборчих комісій про передачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям.

З'ясувалося, що низка ділянок отримала меншу кількість бюлетенів, ніж кількість виборців у списку виборців на день складання протоколів.

Зокрема, в окрузі №19 таких дільниць зафіксовано 26, в окрузі №21 - 30, в окрузі №23 - 22, в окрузі №22 - 1 ділянку.

Наголошується, що при цьому в області більше трьох десятків ділянок отримали таку ж кількість бюлетенів, як і кількість виборців у списку виборців.

Відповідно до частини 8 статті 80 закону "Про вибори народних депутатів України" бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі для кожної виборчої дільниці кожного одномандатного округу виготовляються у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківську жінка демонстративно порвала бюлетені.

Також на виборах Ради проголосували 33,80% виборців у 5 з 199 округів.