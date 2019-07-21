Не знайшла Зеленського у списку: в Івано-Франківську жінка демонстративно порвала бюлетені

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що жінка демонстративно порвала 2 бюлетеня і кинула їх в урну для голосування на виборчій дільниці №260898 в Івано-Франківську.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, громадянка вчинила цю дію після того, як працівники комісії завадили їй винести бюлетені з дільниці.\r\nГолова цієї ДВК Марія Духняк заявила, що вона разом із заступником комісії помітила, як жінка винесла бюлетені, після чого попросили жінку повернутися і проголосувати.\r\nЗа словами Духняк, виборниця пояснила, що їй нема за кого голосувати і вона не хоче цього робити.\r\n"Почувши, що члени комісії хочуть викликати поліцію, жінка повернулася, порвала бюлетені на дрібні шматочки і кинула у скриньку для голосування. А потім стала тікати. Її наздогнала співробітниця поліції", - сказано в повідомленні.\r\nЖінка прокоментувала, що хотіла проголосувати за Президента Володимира Зеленського, але не знайшла його у списку.\r\nНачальник відділу Нацполіції в Івано-Франківську Іван Кавінський зазначив, що жінку направлять в медичний заклад, оскільки від неї чути запах алкоголю, а потім у відділ поліції.\r\nЗазначається, що відомості будуть внесені до журналу Єдиного обліку, а на фізособу буде заведено адміністративну справу за ст. 173 Адміністративного кодексу україни (дрібне хуліганство).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, членам дільничних комісій в одному з округів у Києві приходять смс з погрозами.\r\nТим часом на виборах Ради проголосували 33,80% виборців у 5 з 199 округів.