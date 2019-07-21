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21 липня 2019, неділя, 17:50 45
Вибори 2019-07-21T18:30:02+03:00
Українські Новини
Не знайшла Зеленського у списку: в Івано-Франківську жінка демонстративно порвала бюлетені

Не знайшла Зеленського у списку: в Івано-Франківську жінка демонстративно порвала бюлетені

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що жінка демонстративно порвала 2 бюлетеня і кинула їх в урну для голосування на виборчій дільниці №260898 в Івано-Франківську.

Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

Згідно йому, громадянка вчинила цю дію після того, як працівники комісії завадили їй винести бюлетені з дільниці.

Голова цієї ДВК Марія Духняк заявила, що вона разом із заступником комісії помітила, як жінка винесла бюлетені, після чого попросили жінку повернутися і проголосувати.

За словами Духняк, виборниця пояснила, що їй нема за кого голосувати і вона не хоче цього робити.

"Почувши, що члени комісії хочуть викликати поліцію, жінка повернулася, порвала бюлетені на дрібні шматочки і кинула у скриньку для голосування. А потім стала тікати. Її наздогнала співробітниця поліції", - сказано в повідомленні.

Жінка прокоментувала, що хотіла проголосувати за Президента Володимира Зеленського, але не знайшла його у списку.

Начальник відділу Нацполіції в Івано-Франківську Іван Кавінський зазначив, що жінку направлять в медичний заклад, оскільки від неї чути запах алкоголю, а потім у відділ поліції.

Зазначається, що відомості будуть внесені до журналу Єдиного обліку, а на фізособу буде заведено адміністративну справу за ст. 173 Адміністративного кодексу україни (дрібне хуліганство).

Як повідомляли Українські Новини, членам дільничних комісій в одному з округів у Києві приходять смс з погрозами.

Тим часом на виборах Ради проголосували 33,80% виборців у 5 з 199 округів.

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