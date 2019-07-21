В той час, коли Україна вибирає нову Верховну Раду, невідомий повідомив про мінування 14 виборчих дільниць у Київському районі Харкова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

"У Київському районі Харкова невідомий замінував 14 виборчих дільниць. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління", - сказано в ньому.



Повідомлення про закладення вибухівки в 14 виборчих дільницях, розташованих на вулицях Моисеевской, Пушкінській, Лесі Сердюка, Тимурівців, Минераловодской, Чкалова, провулку Студентському і Электроинструментальном, надійшло в поліцію по спецлінії "102" у неділю о 14:55.



В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території.



Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, в день виборів, замінували КПВВ "Майорське", вибухівка була знайдена.



Тим часом на КПВВ "Майорське" знайшли ще два вибухонебезпечних предмети. Обстеження території триває.



У Житомирській області біля виборчої дільниці затримали трьох чоловіків. В їх машині була знайдена біта, пістолет і ніж.