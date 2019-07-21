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21 липня 2019, неділя, 17:26 15
Вибори 2019-07-21T19:00:04+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про мінування 14 виборчих дільниць у Київському районі Харкова

Невідомий повідомив про мінування 14 виборчих дільниць у Київському районі Харкова

В той час, коли Україна вибирає нову Верховну Раду, невідомий повідомив про мінування 14 виборчих дільниць у Київському районі Харкова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

"У Київському районі Харкова невідомий замінував 14 виборчих дільниць. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління", - сказано в ньому.

Повідомлення про закладення вибухівки в 14 виборчих дільницях, розташованих на вулицях Моисеевской, Пушкінській, Лесі Сердюка, Тимурівців, Минераловодской, Чкалова, провулку Студентському і Электроинструментальном, надійшло в поліцію по спецлінії "102" у неділю о 14:55.

В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, в день виборів, замінували КПВВ "Майорське", вибухівка була знайдена.

Тим часом на КПВВ "Майорське" знайшли ще два вибухонебезпечних предмети. Обстеження території триває.

У Житомирській області біля виборчої дільниці затримали трьох чоловіків. В їх машині була знайдена біта, пістолет і ніж.

Більше новин про: Позачергові вибори Ради Мінування виборчих дільниць

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