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22 липня 2019, понеділок, 06:00 34
Життя 2019-07-22T07:45:01+03:00
Українські Новини
З понеділка атмосферний фронт принесе в Україну дощі і похолодання: синоптик дала прогноз

З понеділка атмосферний фронт принесе в Україну дощі і похолодання: синоптик дала прогноз

Дощ. Погода. Фото: reading
Дощ. Погода. Фото: reading

На початку тижня Україну покине спека і повернуться дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Діденко повідомила, що 22 липня атмосферний фронт прийде в Україну.

"Фронт буде виконувати побажання циклону з ім'ям Theo, який примостився біля скандинавського хвостика, на самій півночі Норвегії ... Атмосферний фронт у понеділок принесе в західних і північних областях України короткочасні дощі, місцями з грозами. Під час гроз дощ може посилитися", - написала Діденко.

За словами Діденка, фронт поступово переміщуватись на схід, південний схід, тому ввечері опади досягнуть Одеської області та центральних областей, крім Дніпропетровщини. На Сході і в більшості території Півдня в понеділок буде переважати суха сонячна погода.

"Температура повітря 22 липня істотно не зміниться, вдень +25 +30, на Заході +23 +28, на Півдні та Сході плюс більшість центральних областей очікується +28 +33 градуси. Проте на крайній півночі вже подме прийдешнє похолодання, в північних районах Чернігівщини і Київщини +23 +25 градусів. У Києві 22 липня очікуються періодичні короткочасні дощі, грози. Температура повітря вдень +25 +27 градусів", - зазначила синоптик.

Також у вівторок, 23 липня, у більшості областей України, включаючи Київ, температура повітря відчутно знизиться.

"Між іншим, зверніть увагу на сильну вівторкову спеку в Західній Європі, в Центрі і на Півдні континенту!" - підкреслила Діденко.

Карта: Фейсбук/Наталія ДіденкоКарта: Фейсбук/Наталія Діденко

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня в Україну повернуться дощі і грози.

Раніше стало відомо, що після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання.

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