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21 липня 2019, неділя, 17:04 16
Вибори 2019-07-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
Членам дільничних комісій в одному з округів у Києві приходять смс з погрозами

Членам дільничних комісій в одному з округів у Києві приходять смс з погрозами

За даними громадянської мережі "Опора", членам дільничних виборчих комісій у 221-му окрузі в Києві приходять смс-повідомлення з текстом про кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборів.

Про це йдеться в повідомленні організації, передають Українські Новини.

"У Києві членам комісії на дільницях 800615, 800594, 800889 (221-й округ, Печерський район) приходять однакові смс-повідомлення з текстом про кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборів. В смс-ках сказано таке: "Фальсифікація виборів карається обмеженням волі на строк до 3 років!". Члени комісій були стурбовані тим, що у когось є їх номери телефонів та інформація про їх членство в ДВК. Сам текст повідомлення є просто інформуванням, але може мати ознаки прихованого тиску на суб'єктів виборчого процесу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Австралії також закінчилося голосування. На вибори прийшли всього 4% виборців.

Крім того, в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців.

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