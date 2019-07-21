Екс-генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета

Національна поліція допитала колишнього генпрокурора Віктора Шокіна в межах розслідування справи про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.\r\nПро це Українським Новинам повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало.\r\n"Його допитували у справі", - сказав він.\r\nПри цьому Тракало не уточнив, коли саме був допитаний Шокін.\r\nЕкс-генпрокурор допитувався як свідок.\r\nЗа даними журналістів, Шокін був допитаний кілька днів тому, його допит був одним з останніх, які проводилися.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Юрію Луценку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву, голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про хід розслідування.\r\nУ грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузився.\r\n20 липня 2016 року автомобіль, в якому їхав Шеремет, був підірваний в центрі Києва.