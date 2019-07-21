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21 липня 2019, неділя, 11:05 12
Силові структури 2019-07-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
Екс-генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета

Екс-генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета

Національна поліція допитала колишнього генпрокурора Віктора Шокіна в межах розслідування справи про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це Українським Новинам повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало.

"Його допитували у справі", - сказав він.

При цьому Тракало не уточнив, коли саме був допитаний Шокін.

Екс-генпрокурор допитувався як свідок.

За даними журналістів, Шокін був допитаний кілька днів тому, його допит був одним з останніх, які проводилися.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Юрію Луценку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву, голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про хід розслідування.

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузився.

20 липня 2016 року автомобіль, в якому їхав Шеремет, був підірваний в центрі Києва.

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