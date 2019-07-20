Счета одного из крупнейших производителей бетона в Украине арестовал суд

Один из крупнейших производителей железобетона в Украине ООО "Бетон Комплекс" - завод промышленно-строительной группы Группы "Ковальская" может приостановить свою работу из-за ареста банковских счетов по решению черкасского суда, полученного по представлению Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Группы "Ковальская", передают Українські Новини.

"17 июля 2019 в "Альфа-банк" и "УкрСиббанк", с которыми сотрудничает Группа "Ковальская", поступило постановление Сосновского районного суда г. Черкассы, в котором говорится о том, что ООО "Бетон Комплекс" имеет признаки фиктивности и действует вне правового поля", - сказано в сообщении.

Так, постановлением наложен арест на средства, находящиеся на счетах, и остановлены расходные операции по таким счетам.

"Требование об аресте средств базируется на утверждении следователя Главного следственного управления СБУ, что, якобы, предприятие не имеет никаких производственных мощностей, собственного имущества, трудоустроен в нем только один человек, любые офисные или складские помещения не арендуются", - рассказали в компании.

В свою очередь, на предприятии заявляют, что в Группе "Ковальская" работает более 700 человек, а также действует первый и единственный в Украине экспериментальный комплекс, в котором проходят полномасштабные испытания строительных материалов, разрабатываются рецептуры и изделия.

Кроме того, завод имеет собственную развитую логистическую систему с большим собственным парком специального транспорта.

"Учитывая риски и негативные последствия, мы официально обратились к руководству государства: Президента Украины и Службы безопасности Украины с требованием разобраться в ситуации и немедленного снять арест со счетов предприятий, не имеющих никакого отношения к делу, по которой проводится досудебное уголовное производство", - заявили представители Ковальской.

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