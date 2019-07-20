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20 липня 2019, субота, 18:57 19
Економіка 2019-07-20T20:00:11+03:00
Українські Новини
Рахунки одного з найбільших виробників бетону в Україні заарештував суд

Рахунки одного з найбільших виробників бетону в Україні заарештував суд

Бетон. Фото: beton-company
Бетон. Фото: beton-company

Один з найбільших виробників залізобетону в Україні ТОВ "Бетон Комплекс" - завод промислово-будівельної групи "Ковальська" може призупинити свою роботу через арешт банківських рахунків за рішенням черкаського суду, отриманого за поданням Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Групи "Ковальська", передають Українські Новини.

"17 липня 2019 до "Альфа-банк" та "УкрСиббанк", з якими співпрацює Група "Ковальська", надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси, в якій йдеться про те, що ТОВ "Бетон Комплекс" має ознаки фіктивності та діє поза правовим полем", - сказано в повідомленні.

Так, постановою накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках, і зупинені видаткові операції за такими рахунками.

"Вимога про арешт коштів базується на твердженні слідчого Головного слідчого управління СБУ, що, нібито, підприємство не має жодних виробничих потужностей, власного майна, працевлаштована в ньому лише одна особа, будь-які офісні чи складські приміщення не орендуються", - розповіли в компанії.

У свою чергу, на підприємстві заявляють, що в Групі "Ковальська" працює понад 700 осіб, а також діє перший та єдиний в Україні експериментальний комплекс, в якому проходять повномасштабні випробування будівельних матеріалів, розробляються рецептури і вироби.

Крім того, завод має власну розвинену логістичну систему з великим власним парком спеціального транспорту.

"Враховуючи ризики та негативні наслідки, 19.07.2019, ми офіційно звернулися до керівництва держави: Президента України та Служби безпеки України з вимогою розібратися в ситуації та негайного зняти арешт з рахунків підприємств, що не мають жодного відношення до справи, по якій проводиться досудове кримінальне провадження", - заявили представники Ковальської.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко за червень заробив до ставки ще 70 тисяч гривень, а власник "Монобанку" став радником голови СБУ.

Тим часом в.о голови СБУ Баканов за червень заробив 54,5 тис. гривень.

Більше новин про: СБУ Генпрокуратура Бетон Арешт рахунків промислово-будівельна група "Ковальська"

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