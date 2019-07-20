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20 липня 2019, субота, 16:04 11 Інфографіка
Економіка 2019-07-20T17:45:02+03:00
Українські Новини
Сезонні вакансії в Україні: кого шукають роботодавці цього літа

Сезонні вакансії в Україні: кого шукають роботодавці цього літа

Рукостискання. Фото: pixabay
Рукостискання. Фото: pixabay

У той час, як в Україні безробітних в три рази більше, ніж вакансій, літо виявилося відмінним часом для пошуку офісних фахівців. Роботодавці шукають кандидатів на відкриті позиції у відділах маркетингу, реклами і PR. Активно шукали людей у сфері автотрейдінга, будівництва, салонах краси та спортивних закладах, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на експертно-аналітичний центр hh.ua | grc.

"Дуже затребувані фахівці-початківці і студенти, домашній і робочий персонал, – описує ситуацію фахівець центру Юлія Дрожжіна. – Більшу частину (якщо не всі) зазначених профсфер можна назвати сезонними. І в цьому ключі їх приріст виглядає цілком логічно".

Наприклад, розміщувалися вакансії для інструкторів з плавання, садівників, городників, кухарів в готельно-ресторанні комплекси – типово "літні" пропозиції роботи.

А ось вакансії для фахівців в сферах "IT, телеком" (які складають 11% від усієї бази вакансій на сайті), "Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства", а також "Банки, інвестиції, лізинг", "Ритейл" і "Закупівлі" розміщувалися менш активно.

"У цих профсферах активно розміщувалися вакансії у квітні – травні. А до червня, ймовірно, кадрові потреби в них вже були закриті", – вважає Дрожжіна.

Порівняно з аналогічним періодом 2018 року зміни торкнулися всіх сфер. Найзначніший приріст вакансій можна спостерігати в таких сферах, як "IT, телеком", "Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства", "Маркетинг, реклама, PR", "Адміністративний персонал", "Початок кар'єри, студенти", "Ритейл", "HoReCa" . Менш активно розміщувалися у 2019 році, в порівнянні з 2018-м, вакансії для банківських співробітників, у профсферах "Транспорт, логістика" і "Будівництво, нерухомість". Найбільш позитивна динаміка – у Волинській, Житомирській, Сумській, Київській областях і в столиці. А ось роботодавці центральних регіонів, Одеської та Чернігівської областей розміщували вакансії дещо мляво.

Інфографіка:Інфографіка: "Сьогодні"

Раніше Українські Новини писали, де і скільки можна заробити на сезонних вакансіях в Україні.

Тим часом зірки українського шоу-бізу розповіли, чим заробляли до того, як стали знаменитими.

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