Сезонні вакансії в Україні: кого шукають роботодавці цього літа

"Дуже затребувані фахівці-початківці і студенти, домашній і робочий персонал, – описує ситуацію фахівець центру Юлія Дрожжіна. – Більшу частину (якщо не всі) зазначених профсфер можна назвати сезонними. І в цьому ключі їх приріст виглядає цілком логічно".

Наприклад, розміщувалися вакансії для інструкторів з плавання, садівників, городників, кухарів в готельно-ресторанні комплекси – типово "літні" пропозиції роботи.

А ось вакансії для фахівців в сферах "IT, телеком" (які складають 11% від усієї бази вакансій на сайті), "Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства", а також "Банки, інвестиції, лізинг", "Ритейл" і "Закупівлі" розміщувалися менш активно.

"У цих профсферах активно розміщувалися вакансії у квітні – травні. А до червня, ймовірно, кадрові потреби в них вже були закриті", – вважає Дрожжіна.

Порівняно з аналогічним періодом 2018 року зміни торкнулися всіх сфер. Найзначніший приріст вакансій можна спостерігати в таких сферах, як "IT, телеком", "Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства", "Маркетинг, реклама, PR", "Адміністративний персонал", "Початок кар'єри, студенти", "Ритейл", "HoReCa" . Менш активно розміщувалися у 2019 році, в порівнянні з 2018-м, вакансії для банківських співробітників, у профсферах "Транспорт, логістика" і "Будівництво, нерухомість". Найбільш позитивна динаміка – у Волинській, Житомирській, Сумській, Київській областях і в столиці. А ось роботодавці центральних регіонів, Одеської та Чернігівської областей розміщували вакансії дещо мляво.

Інфографіка: "Сьогодні"

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