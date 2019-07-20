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20 июля 2019, суббота, 09:48 165
Силовые структуры 2019-07-20T09:48:48+03:00
Українські Новини
В зоне ООС погибли 2 украинских воина, трое - травмированы

В зоне ООС погибли 2 украинских воина, трое - травмированы

В районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки (19 июля) боевики 26 раз нарушили перемирие. В результате обстрелов двое украинских военных погибли, еще трое - травмированы, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики применяли минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП, 122-мм артиллерию и снайперское вооружение. 

С начала текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи Гранитного- из стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: дважды вблизи Счастья - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных гранатометов; на окраине Нижнетеплого - из крупнокалиберного пулемета", – отмечают в штабе ООС.

Как сообщали Українськi Новини, по информации ОБСЕ, трое гражданских погиблии 13 ранены на Донбассе за две недели.

Ранее на Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными.

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