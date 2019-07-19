Возле Рады задержали 22-летнего дезертира с гранатой и запалом

Полиция задержала мужчину с гранатой возле Верховной Рады, VIII созыв которой 12 июля закрыл 10-ю сессию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Во время патрулирования на улице Грушевского полицейские увидели мужчину, который подозрительно себя вел, при поверхностной проверке они обнаружили у него гранату и запал.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.

Правоохранители изъяли гранату и направили на экспертизу.

Задержанного, 22-летнего жителя Полтавской области, доставили в территориальное управление полиции.

По предварительным данным установлено, что задержанный 22-летний житель Полтавской области находится в розыске за дезертирство.

На данный момент решается вопрос о правовой квалификации события.

Граната и запал.

Как сообщали Українськi Новини, ранее неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.

В апреле здание Верховной Рады "заминировали".