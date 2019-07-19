Возле Рады задержали 22-летнего дезертира с гранатой и запалом

Полиция задержала мужчину с гранатой возле Верховной Рады, VIII созыв которой 12 июля закрыл 10-ю сессию.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nВо время патрулирования на улице Грушевского полицейские увидели мужчину, который подозрительно себя вел, при поверхностной проверке они обнаружили у него гранату и запал.\r\n\r\nНа место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.\r\nПравоохранители изъяли гранату и направили на экспертизу.\r\nЗадержанного, 22-летнего жителя Полтавской области, доставили в территориальное управление полиции.\r\n\r\nПо предварительным данным установлено, что задержанный 22-летний житель Полтавской области находится в розыске за дезертирство.\r\nНа данный момент решается вопрос о правовой квалификации события.\r\nГраната и запал.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.\r\nВ апреле здание Верховной Рады "заминировали".