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19 июля 2019, пятница, 20:20 457
Верховная Рада и партии 2019-07-19T20:20:11+03:00
Українські Новини
Парубий подписал закон о кастрации педофилов

Парубий подписал закон о кастрации педофилов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Ранее Українські Новини писали о том, что такое химическая кастрация и для кого она применяется.

Отмечается, что в пятницу проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" был подписан Парубием.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №6449 о химической кастрации в случае изнасилования лица до 14 лет. Парламент также поручил правительству создать публичный реестр осужденных за изнасилование несовершеннолетних.

Формулировка дословно такая: "совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия".

Установлено, что принудительная кастрация заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, направленных на снижение либидо и сексуальной активности. Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.

Также документ ужесточает санкцию за изнасилование группой или несовершеннолетнего лица - с 12 до 15 лет лишения свободы.

Развращение лица до 16 лет будет караться только лишением свободы до 5 лет (изъята норма о возможном ограничении свободы).

Правозащитники просят Президента Владимира Зеленского ветировать закон о принудительной химической кастрации педофилов и о создании открытого реестра педофилов.

Педофилия входит в классификацию психических расстройств, но при проведении судебных-психиатрических экспертиз у людей, которые совершили половые преступления против детей, такой диагноз ставят далеко не всем.

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