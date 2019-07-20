Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне

Заработная плата исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за июнь составила 30,7 тыс. гривен, ее заместителей - от 31,1 тыс. до 151,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 148,3 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Супрун в июне, составила 30 713 гривен, из которых должностной оклад составляет 14 167 гривен, надбавка за выслугу лет - 850 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 625 гривен, надбавка за роботу с секретными документами - 2 125 гривен, командировочные - 2 947 гривен.\r\nЗарплата заместителей министра Романа Илыка составила 151,5 тыс. гривен, Павла Ковтонюка - 58,5 тыс. гривен, Александра Линчевского - 61,4 тыс. гривен, Ольги Стефанишиной (уволена 12 июня) - 31,1 тыс. гривен и госсекретаря Артема Янчука - 148,3 тыс. гривен.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Супрун задекларировала только зарплату за 2018, а ее муж доходов за год не имел.\r\nТакже Супрун за май заработала меньше всех своих замов даже с надбавкой в 9,6 тыс. гривен.\r\nТем временем Супрун рекомендует материться для укрепления здоровья.