Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне

Заработная плата исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за июнь составила 30,7 тыс. гривен, ее заместителей - от 31,1 тыс. до 151,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 148,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Супрун в июне, составила 30 713 гривен, из которых должностной оклад составляет 14 167 гривен, надбавка за выслугу лет - 850 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 625 гривен, надбавка за роботу с секретными документами - 2 125 гривен, командировочные - 2 947 гривен.

Зарплата заместителей министра Романа Илыка составила 151,5 тыс. гривен, Павла Ковтонюка - 58,5 тыс. гривен, Александра Линчевского - 61,4 тыс. гривен, Ольги Стефанишиной (уволена 12 июня) - 31,1 тыс. гривен и госсекретаря Артема Янчука - 148,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Супрун задекларировала только зарплату за 2018, а ее муж доходов за год не имел.

Также Супрун за май заработала меньше всех своих замов даже с надбавкой в 9,6 тыс. гривен.

Тем временем Супрун рекомендует материться для укрепления здоровья.