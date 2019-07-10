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10 июля 2019, среда, 14:24 74
Жизнь 2019-07-10T16:30:03+03:00
Українські Новини
В Украине начался прием документов в вузы: что нужно знать абитуриентам

В Украине начался прием документов в вузы: что нужно знать абитуриентам

Студенты. Фото: pixabay
Студенты. Фото: pixabay

Возможность подачи заявлений была открыта сегодня, 10 июля 2019 года, в 9 утра. Подать заявление можно в электронной форме через собственный кабинет на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/. Об этом сообщают на сайте МОН Украины.

В МОН отметили, что после подачи первого заявления в электронном кабинете уже никакие данные изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли загружены все документы и указана информация.

В частности, нужно проверить правильно ли загружены приложения к документу об образовании, фото поступающего, справки о месте регистрации, если поступающий претендует на сельский коэффициент.

Также нужно проверить:

  • правильно ли вами рассчитан средний балл;
  • совпадают ли баллы ВНО, которые отображаются в кабинете и указанные в сертификатах ВНО;
  • правильно ли указан номер мобильного;
  • правильно ли определено гражданство, право на дополнительные баллы и сельский коэффициент.

В этом году поступающие на бакалавра или магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.

26 июля абитуриенты будут знать, получили ли они бюджетное место, до 31 июля они должны будут принести оригиналы документов в вузы для зачисления. 1 августа состоится зачисление на бюджет, с этого же дня начинается обнародование списков на контракт. Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября.

На утро 10 июля было зарегистрировано более 138 тысяч электронных кабинетов поступающих.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году абитуриенты поступают по новым правилам.

Также Верховная Рада обязала иностранных абитуриентов сдавать ВНО только на украинском с 2030 года.  

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