В Украине начался прием документов в вузы: что нужно знать абитуриентам

Возможность подачи заявлений была открыта сегодня, 10 июля 2019 года, в 9 утра. Подать заявление можно в электронной форме через собственный кабинет на сайте https:\/\/ez.osvitavsim.org.ua\/. Об этом сообщают на сайте МОН Украины. В МОН отметили, что после подачи первого заявления в электронном кабинете уже никакие данные изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли загружены все документы и указана информация. В частности, нужно проверить правильно ли загружены приложения к документу об образовании, фото поступающего, справки о месте регистрации, если поступающий претендует на сельский коэффициент.Также нужно проверить:\r\n\r\nправильно ли вами рассчитан средний балл;\r\nсовпадают ли баллы ВНО, которые отображаются в кабинете и указанные в сертификатах ВНО;\r\nправильно ли указан номер мобильного;\r\nправильно ли определено гражданство, право на дополнительные баллы и сельский коэффициент.\r\n\r\nВ этом году поступающие на бакалавра или магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.26 июля абитуриенты будут знать, получили ли они бюджетное место, до 31 июля они должны будут принести оригиналы документов в вузы для зачисления. 1 августа состоится зачисление на бюджет, с этого же дня начинается обнародование списков на контракт. Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября.На утро 10 июля было зарегистрировано более 138 тысяч электронных кабинетов поступающих.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2019 году абитуриенты поступают по новым правилам. Также Верховная Рада обязала иностранных абитуриентов сдавать ВНО только на украинском с 2030 года.