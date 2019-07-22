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22 липня 2019, понеділок, 11:31 53
Суспільство 2019-07-22T13:00:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні останній день, коли вступники можуть подати електронні заяви до ВНЗ

Сьогодні останній день, коли вступники можуть подати електронні заяви до ВНЗ

Студенти. Фото: pixabay
Студенти. Фото: pixabay

Сьогодні, 22 липня, о 18:00 закінчується подання заяв до ВНЗ, яке почалося ще 10 липня. Про це нагадує МОН України.

Активна фаза вступної кампанії триватиме весь липень. Так, 1 липня - почалася реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів, 10 липня - стартував прийом заяв і документів, з 1 по 10 липня тривало проведення творчих конкурсів.

26 липня відбудеться оприлюднення рейтингового списку вступників на бюджет і до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до внз. До 12 години 1 серпня триватиме зарахування на бюджетні місця, а на контракт зарахування буде можливо до 30 вересня.

Заяви в електронній формі треба подавати на бакалавра, наскрізного магістра (медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) та молодшого спеціаліста на базі 11 класів (крім певних випадків, визначених Умовами прийому до ВНЗ).

Як повідомляли Українські Новини, абітурієнти звертаються на гарячу лінію з проблемою: батьки чи бабусі реєструють електронні кабінети замість самих вступників.

Також стало відомо, що найпопулярнішим ВНЗ серед абітурієнтів в 2019 році є КНУ ім. Шевченка.

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