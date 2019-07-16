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16 июля 2019, вторник, 06:51 305
Общество 2019-07-16T06:51:01+03:00
Українські Новини
В Украине началась вступительная кампания: абитуриенты подали более полмиллиона заявлений

В Украине началась вступительная кампания: абитуриенты подали более полмиллиона заявлений

Університет. Фото: pixabay
Університет. Фото: pixabay

С 1 июля началась вступительная кампания в вузы, а с 10 июля абитуриенты получили возможность подавать заявления в электронном виде. Поэтому уже через две недели абитуриентами было подано более 500 тысяч электронных заявлений, среди университетов лидирует Киевский национальный университет им. Шевченко. Об этом сообщается на сайте МОН Украины.

Кроме подачи заявлений, на горячие линии МОН поступает много звонков от абитуриентов и родителей. В частности, за это время поступило более 11,7 тысяч звонков и 8,2 тысяч электронных заявлений. Преимущественно задают вопросы об электронных кабинетах и заявлениях, льгот, выявления ошибок в документах и тому подобное.

Среди абитуриентов фаворитами остаются следующие университеты:

  • Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тыс заявлений;
  • Львовский национальный университет им. Франко - почти 19 тыс;
  • Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть более 17,5 тыс;
  • НТУУ «Киевский политехнический институт им. Сикорского »- почти 16,5 тыс;
  • НУ «Львовская политехника» - чуть больше 15 тыс.

В этом году абитуриенты могут подать на бакалавра, на бюджет 7 заявлений на 4 специальности, а на контракт можно подать неограниченное количество заявлений. Также отмечено, что для вступления можно подавать сертификаты 2017 и 2018 годов.

Как сообщали Українські Новини, абитуриенты будут поступать в вузы по новым правилам. А также кто получил высший балл по украинскому языку. 

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