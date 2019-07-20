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20 июля 2019, суббота, 06:15 51
Lifestyle 2019-07-20T06:15:02+03:00
Українські Новини
Кокос в Украине дешевеет: полезные свойства и как выбирать

Кокос в Украине дешевеет: полезные свойства и как выбирать

Кокос. Фото: pixabay
Кокос. Фото: pixabay

Кокос - это экзотический орех, который популярный в тропических странах. Но в теплую пору года его также можно встретить и в Украине. В связи с тем, что сейчас сезон, кокос можно купить по дешевой цене. Українські Новини расскажут чем полезен кокос и почему его стоит хотя бы раз попробовать в жизни.

Научное название рода происходит от португальского слова coco ("обезьяна") и дано из-за пятен на орехе, которые делают его похожим на морду обезьяны.

Кокос — растение морских побережий, предпочитающее песчаные почвы. Плоды растут группами по 15—20 штук, полностью созревая в течение восьми — десяти месяцев. В культуре дерево начинает плодоносить с семи — девяти лет и продолжает около 50 лет. Одно дерево ежегодно дает от 60 до 200 плодов.

Кокосовая вода — жидкий эндосперм молодых плодов кокосовой пальмы. По мере созревания плода в эндосперм попадают капли масла, выделяемые копрой, и жидкость превращается в кокосовое молоко, затем это молоко густеет и затвердевает.

Кокосовую воду часто путают с кокосовым молоком и кокосовым маслом. Разница между ними заключается в том, что кокосовая вода естественным образом присутствует в кокосах, не достигших зрелости, кокосовое молоко и кокосовое масло — продукты переработки мякоти зрелого кокоса.

Польза кокоса

Кокосовая вода содержит 95% воды, 4% углеводов и менее 1% белков и жиров. Энергетическая ценность составляет 19 килокалорий на 100 миллилитров. В кокосовой воде содержатся разнообразные витамины и минералы, такие как натрий, калий, магний и кальций (2-7% от суточной нормы на 100 мл)

Кокосовая вода используется в народной медицине (например, на Ямайке — в качестве средства от диареи).

Как выбрать кокос

На кокосе не должно быть трещин, темных пятен и плесени. Покупая кокос, следует руководствоваться принципом выбора арбуза – чем больше вес, тем лучше. Это закономерно, ведь чтобы упасть с дерева, плод должен быть спелым и тяжелым. Именно зрелый кокос падает сам по себе, без посторонней помощи.

Для того, чтобы проверить есть ли в кокосе жидкость, нужно просто его встряхнуть. Если слышите звонкий звук жидкости – то этот кокос неспелый.

Мякоть спелого ореха легко отделяется от скорлупы и имеет нежную консистенцию. Если она держится за слой под скорлупой и твердоватая, то это свидетельствует об одном – орех снимали зеленым.

Неприятный, отталкивающий запах кокосовой воды – главный признак испорченного плода.

Мякоть с трудом отходит от скорлупы, ее слой тонкий, а воды в кокосе много – плод снят с дерева незрелым.

Как открыть кокос

Кокосовый орех можно разбить, сильно ударив по нему молотком (или просто чем-то тяжелым).

На одном из концов ореха есть три дырочки, которые можно попробовать расковырять ножом или проткнуть спицей.

Для того чтобы просто вылить сок из ореха, достаточно и одного отверстия. Когда весь сок вытечет, можно разбить кокос и начать его есть. Самый простой способ – расколоть его с помощью большого кухонного ножа.

Что готовят из кокоса

Из кокоса можно готовить стружку, коктейли, первые блюда, вторые, десерты и даже косметические средства. Но, наверное, самым известным десертом с кокосом является "Баунти". И его тоже можно приготовить дома, к тому же этот десерт будет значительно полезнее, чем купленный в магазине.

Вред кокоса

Чрезмерное потребление кокосовой воды вызывает обилие калия в крови (гиперкалиемия), вызывая острую почечную недостаточность, аритмию сердца, потерю сознания и, в конечном итоге, смерть.

Гиперкалиемия и потеря сознания после употребления нескольких литров кокосовой воды были зарегистрированы только в единственном клиническом исследовании случая в связи с использованием одним пациентом коммерческого продукта после физической нагрузки.

Напомним, ранее голубика стала одной из основных ягодных культур в Украине, обогнав малину. 

Тем временем цены на малину резко упали


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