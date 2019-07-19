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19 июля 2019, пятница, 13:27 68
Политика 2019-07-19T13:27:46+03:00
Українські Новини
В предвыборную субботу летняя жара до +32 вернется в Украину

В предвыборную субботу летняя жара до +32 вернется в Украину

Жара, Лето, Кот. Фото: Портал Акцент
Жара, Лето, Кот. Фото: Портал Акцент

20 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

19 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+26 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине на три месяца.

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