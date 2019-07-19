В предвыборную субботу летняя жара до +32 вернется в Украину

20 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n19 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+26 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд.\r\nРанее синоптики спрогнозировали погоду в Украине на три месяца.