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21 июля 2019, воскресенье, 11:30 121
Экономика 2019-07-21T11:30:02+03:00
Українські Новини
Цена борщевого набора снизилась на 11,5 %: сколько стоят ингредиенты для борща

Цена борщевого набора снизилась на 11,5 %: сколько стоят ингредиенты для борща

Борщ. Фото: foodandmood.com.ua
Борщ. Фото: foodandmood.com.ua

Борщ - традиционное украинское блюдо. Считается, что если женщина умеет готовить борщ, значит она настоящая хазяйка. В летнюю пору года овощи стают дешевлее из-за сезона, а эксперты и вовсе прогнозируют обвал цен к осени. Экономический дискуссионный клуб рассчитал сколько стоило в июне приготовить украинский борщ.

Стоимость борща с мясом (кастрюля объемом 3,5-4 литра) - 113,89 гривен.

Стоимость боща без мяса - 36,79 гривен.

Цена боща в июне. Фото: Экономический дискуссионный клубЦена боща в июне. Фото: Экономический дискуссионный клуб

Эксперты отмечают, что на протяжении месяца цена на борщ постный снизилась на 11,5%, или на 4,80 грн. на блюде. Также цена снизилась и на борщ с мясом - на 4,1%, или на 4,93 грн. на блюде.

Несмотря на существенное сокращение стоимости в июне, приготовление борща постного все еще остается лидером подорожания в первом полугодии этого года. Так, в течение января-декабря его стоимость повысилась в 1,4 раза.

По расчетам ЭДК, в июне 2019 самый дешевый набор овощей и картофеля для приготовления борща можно было приобрести в Николаевской области - по 25,85 гривны, что на 31% меньше, чем в Киеве, где его стоимость является самой высокой среди регионов страны, и составляет 33,96 гривен.

Цена набора овощей по регионам страны. Фото: Экономический дискуссионный клубЦена набора овощей по регионам страны. Фото: Экономический дискуссионный клуб

Как сообщали Українські Новини, в июле минимальная продуктовая корзина продолжала дешеветь.

Также специалисты рассказали во сколько обойдется украинцам кастрюля окрошки. 

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