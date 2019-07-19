подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
  • Главная
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Они украли мою идею: виновник смертельного поджога студии аниме в Японии признался в содеянном
19 июля 2019, пятница, 09:16 361
Азия 2019-07-19T09:50:33+03:00
Українські Новини
Они украли мою идею: виновник смертельного поджога студии аниме в Японии признался в содеянном

Они украли мою идею: виновник смертельного поджога студии аниме в Японии признался в содеянном

Мужчина, устроивший смертельный поджог в анимационной студии в Киото (Япония), назвал причиной своих действий кражу студией у него произведения. Об этом сообщает агентство Kyodo.

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции.

Так, сообщается, что правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Пока не уточняется, о каком именно произведении студии идет речь.

Как сообщали Українські Новини, огонь вспыхнул в трехэтажном здании около 10:30 утра по местному времени (3:35 по Киеву) в четверг, 18 июля. По меньшей мере 12 человек погибли после пожара в аниме студии в Киото.

Ранее на Закарпатье полыхал детский лагерь: появилось видео и подробности инцидента

Больше новостей о: Пожар Поджог пожар в аниме студии

Архив
Новости
В предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали 10:26
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
В Луганской области жители получили по 5 лет условно за участие в организации "референдума" за "ЛНР" 09:45
Терентьев, потративший миллионы на мост Кличко после его открытия, баллотируется в ВР, - Гришин 09:39
Карплюк незаконно уволил беременную Макееву с должности директора стадиона, - Найем 09:33
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
Озеро у вершины Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бить тревогу: у вершины Монблана скалолаз сделал тревожное открытие 09:32
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
больше новостей
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok