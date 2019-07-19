Они украли мою идею: виновник смертельного поджога студии аниме в Японии признался в содеянном

Мужчина, устроивший смертельный поджог в анимационной студии в Киото (Япония), назвал причиной своих действий кражу студией у него произведения. Об этом сообщает агентство Kyodo.\r\n"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции.\r\nТак, сообщается, что правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Пока не уточняется, о каком именно произведении студии идет речь.\r\nКак сообщали Українські Новини, огонь вспыхнул в трехэтажном здании около 10:30 утра по местному времени (3:35 по Киеву) в четверг, 18 июля. По меньшей мере 12 человек погибли после пожара в аниме студии в Киото.\r\nРанее на Закарпатье полыхал детский лагерь: появилось видео и подробности инцидента