Они украли мою идею: виновник смертельного поджога студии аниме в Японии признался в содеянном

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции.

Так, сообщается, что правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Пока не уточняется, о каком именно произведении студии идет речь.

Как сообщали Українські Новини, огонь вспыхнул в трехэтажном здании около 10:30 утра по местному времени (3:35 по Киеву) в четверг, 18 июля. По меньшей мере 12 человек погибли после пожара в аниме студии в Киото.

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