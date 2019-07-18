Родители и бабушки абитуриентов за них подают документы в ВУЗы по своему усмотрению: что делать

Родители и бабушки абитуриентов вступительной кампании-2019 довольно часто вместо них подают документы на бюджетные места в высшие учебные заведения по своему усмотрению, не согласовывая этот вопрос с поступающими, которые в этом году поступают по новым правилам.

Об этом сообщила во время брифинга директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик, сообщает сайт Министерства образования и науки Украины.

Белик отметила, что сейчас поступающие достаточно часто обращаются на горячую линию с проблемой, когда их родители или даже бабушки регистрируют вместо них электронные кабинеты и подают заявления на бюджет по своему усмотрению.

"Пожалуйста, общайтесь между собой! В таких ситуациях нередко уже ничего нельзя изменить, если такое заявление - на бюджет, с выставленным приоритетом - зарегистрировал вуз. Поступающий уже не сможет отменить и подать вместо этих другие заявления, а значит - поступить в вожделенный университет", - подчеркнула Белик.

При этом в МОН напомнили, что регистрация заявлений абитуриентов завершается в 18:00 22 июля.

Раньше Українські Новини писали, что нужно знать абитуриентам.

Тем временем абитуриенты подали более полмиллиона заявлений.