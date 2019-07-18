Батьки та бабусі абітурієнтів за них подають документи до ВНЗ на власний розсуд: що робити

Батьки та бабусі абітурієнтів вступної кампанії-2019 досить часто замість них подають документи на бюджетні місця у вищі навчальні заклади на свій розсуд, не узгоджуючи це питання зі вступниками, які цьогоріч вступають за новими правилами.

Про це повідомила під час брифінгу директор ДП "Інфоресурс" Оксана Білик, повідомляє сайт Міністерства освіти і науки України.

Білик відзначила, що зараз вступники досить часто звертаються на гарячу лінію з проблемою, коли їхні батьки або навіть бабусі реєструють замість них електронні кабінети і подають заяви на бюджет на свій розсуд.

"Будь ласка, спілкуйтеся між собою! У таких ситуаціях нерідко вже нічого не можна змінити, якщо таку заяву - на бюджет, з виставленим пріоритетом - зареєстрував ВНЗ. Вступник вже не зможе скасувати та подати замість цих інші заяви, а значить - вступити в омріяний університет", - підкреслила Білик.

При цьому в МОН нагадали, що реєстрація заяв вступників завершується о 18:00 22 липня.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати абітурієнтам.

Тим часом абітурієнти подали понад півмільйона заяв.