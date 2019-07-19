Популярна літня страва різко подорожчала: скільки коштуватиме каструля окрошки

У розпал літа багато хто замість звичайних супів воліють готувати окрошку - холодний суп зі свіжих овочів і варених яєць, які в червні подешевшали на 4,5 гривні, картоплі, м'яса. Індекс окрошки, який визначили фахівці Української аграрної конфедерації (УАК), опублікувало видання "Сьогодні".

За розрахунками фахівців, 3-літрова каструля окрошки за рік подорожчала на 11,4%: зараз вона коштуватиме 69 грн, тоді як рік тому – 62 грн. Тобто порція на одного їдця (500 г) коштуватиме 11,5 грн (+1,2 грн).

Як роз'яснила аналітик УАК Неля Онищенко, серед інгредієнтів найзначніше додали в ціні овочі та зелень. Головна причина – погодна: дощовий травень не дозволив вчасно посадити овочі, а у спекотному жаркому червні дефіцит вологи позначився на їхній врожайності.

Найбільше додала у ціні зелена цибуля – удвічі, картопля подорожчала на 86,2%, огірки – на 25,2%, кріп – на 21,2%. Сметана додала 15% (до 63,5 грн/кг, або на 9 грн/кг), курятина – 9% (до 60 грн/кг, або на 5 грн за крило чи гомілку).

Вплинув і кефір, відсоток якого у структурі витрат найвищий – 36%: його літр коштує нині загалом 26,2 грн (+4,4% за рік). Приємно дивує вартість яєць: 15 грн за десяток, таких цін не було з 2017 року, тоді десяток коштував загалом 12,7 грн.

Інфографіка: "Сьогодні"

За словами Онищенко, восени для збереження рентабельності виробництва птахівники піднімуть ціну на яйця приблизно до 20 грн. Проте наприкінці серпня можна очікувати зниження цін до 30% на картоплю та овочі борщнабора за умови, що погодні умови дозволять зібрати добрий урожай. Поки через посуху види на нього неважливі. Огірки дешевими не будуть: їх мало і минає пік сезону цього овоча, йому на зміну йдуть помідори і перець. М'ясо та молочні продукти наприкінці серпня почнуть поступово дорожчати, що пов'язано як з сезонністю виробництва, так і з ймовірним зростанням цін на корми для тварин.

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