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18 липня 2019, четвер, 19:46 7
Суспільство 2019-07-18T19:50:02+03:00
Українські Новини
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених

Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених

Люди. Фото: pixabay
Люди. Фото: pixabay

Протягом січня-травня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 122,4 тис. людей і на 1 червня становила 42 030,8 тис. людей.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Число померлих перевищує число народжених: на 100 померлих припадає 49 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-квітня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 97,3 тис. осіб і на 1 травня склала 42 055,9 тис. осіб.

У 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб..

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук прогнозує скорочення чисельності населення України з 42,2 млн до 39,5 млн до 2031 року як за рахунок трудової міграції, так і перевищення смертності над народжуваністю.

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