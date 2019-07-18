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18 июля 2019, четверг, 15:32 48
Шоу-бизнес 2019-07-18T15:32:01+03:00
Українські Новини
Популярный сериал "Сплетница" выпустит новые серии

Популярный сериал "Сплетница" выпустит новые серии

Актеры сериала
Актеры сериала "Сплетница". Фото Warner Bros. Television

Сериал "Сплетница", который завоевал сердца многих 12 лет назад, вернется на экраны. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Оригинальное шоу выходило на The CW с 2007 по 2012 год и помогло начать карьеру звезд Блейк Лайвли, Пенн Бэджли, Лейтон Мистер, Чейс Кроуфорд и Эд Вествик. Перезапуск сериала готовит HBO Max. Его планируют запустить весной 2020 года.

Исполнительными продюсерами новых эпизодов станут создатели оригинального сериала Джошуа Сафран, Джош Шварц, Стефани Сэвидж.

Сафран отказался комментировать THR подробности сюжета или возможность появления персонажей из оригинала. Он описал шоу как "расширение" оригинала.

Сейчас готовятся 10 эпизодов сериала. В них будет рассказано, как изменилась жизнь в элитной школе на Манхеттене и социальные сети со времен оригинальной "Сплетницы".

Как сообщали Українські Новини, в Лондоне состоялась звездная премьера нового "Короля Льва".

BBC Culture составили рейтинг лучших сериалов июля. Среди них: "Очень странные дела", "Пацаны", "Вероника Марс" и другие.

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