Лучшие премьеры сериалов в июле

Мир коноиндустрии постоянно развивается, сценаристы и режиссеры хотят удивлять своих зрителей неожиданными поворотами и неординарными решениями. BBC Culture составили рейтинг новых сезонов сериалов в июле, премьеру которых не стоит пропускать.

Очень странные дела (Stranger Things)

"Очень странные дела". Фото: Netflix

Прошло два года с того момента, как закончился второй сезон. Поклонники научно-фантастического триллера уже устали ждать.

Создатели обещают, что новый сезон будет еще более таинственным и смешным.

События будут происходить в 1985 году. Зловещие темные силы пока не собираются покидать потерянный в лесах городок Хокинс. Более того, они трансформируются в нечто новое и более опасное. Чтобы спасти себя, друзьям придется объединиться.

Премьера 4 июля на Netflix.

Пацаны (The Boys)

"Пацаны". Фото: Amazon Prime Video

В центре повествования - специальный отряд ЦРУ, задача которого оказать сопротивление семерке - известным супергероям мира. Хотя методы, которыми отряд бороться с супергероями, далеко не всегда будут честными.

Премьера 26 июля на Amazon Prime Video.

Полдарк (Poldark)



"Полдарк". Фото: BBC One



Росс (Эйдан Тернер) и Демельза (Элеонора Томлинсон) возвращаются в пятом и последнем сезоне исторической британской драмы.



После трагических событий последней серии, Росс решает отступиться от Вестминстера и уделить больше времени людям, которых он любит.

Однако, когда старый друг обращается к нему за помощью, Росс вынужден снова бросить вызов учреждению.

Премьера в июле на BBC One.

Оранжевый — хит сезона (Orange Is the New Black)



"Оранжевый - хит сезона". Фото: Netflix

Американский комедийно-драматический сериал о женской тюрьме, получивший высокую оценку критиков, также завершается в этом году.

В седьмой последней части главная героиня Пайпер Чэпман (Тейлор Шиллинг) пытается влиться в жизнь нью-йоркского среднего класса после досрочного освобождения.

Но справится ли она с этим без своей бывшей девушки Алекс?

Вероника Марс (Veronica Mars)

"Вероника Марс". Фото: Hulu

За пять лет после выхода неонуарнои комедии о девочке-подростке, которая помогает своему отцу расследовать уголовные преступления, поклонники сериала увидят его продолжение.

В новом сезоне сериала, который прославил имя актрисы Кристен Белл, главная героиня продолжает свою детективную карьеру.

После взрыва в богатом калифорнийском городке семья одной из жертв нанимает Веронику расследовать обстоятельства гибели их сына.

Грязные деньги (Dark Mon£y)



"Грязные деньги". Фото: BBC One

Герои британского мини-сериала "Грязные деньги" - обычная рабочая семья из Лондона. Их младший сын Айзек недавно снялся в главной роли в голливудском блокбастере.

Однако вернувшись домой, он открывает семье страшную тайну - во время съемок он потерпел сексуальных домогательств от известного голливудского продюсера.

Несмотря на чувство ярости, семья не в состоянии добиться правосудия и решает принять деньги в обмен на молчание.

Впрочем, нанесенные раны оказываются слишком глубокими, а цена за согласие молчать - слишком высокой.

Премьера в июле на BBC One.

Развод (Divorce)

"Развод". Фото: HBO

Сериал с Сарой Джессикой Паркер в главной роле исследует жизнь разведенной пары среднего возраста со всеми его радостями и разочарованиями.

В третьем сезоне главная героиня Фрэнсис наконец получает удовольствие от жизни в одиночестве, а ее бывший муж (Томас Хейден Черч) начинает новую жизнь со своей партнершей Джеки.

Развод уже давно позади, но неловкость в отношениях остается.

Премьера 1 июля на HBO и 8 июля на Sky Atlantic.

Снегопад (Snowfall)

"Снегопад". Фото: FX

События американской криминальной драмы "Снегопад" разворачиваются летом 1984 года в Лос-Анджелесе, когда США охватывает первая волна эпидемии крэк-кокаина.

В "Снегопаде" - три основные сюжетные линии, которые вместе складываются в полную цепочку поставок и распространения наркотиков от производителя к потребителю.

Это - мелкий торговец "травой" Фрэнклин Сейнт (Демсон Идрис), сержант полиции Андре Райт (Маркус Хендерсон) и борец с коммунизмом в джунглях Латинской Америки Тедди Макдональд (Картер Хадсон).

Когда ставки начинают расти, все главные игроки постепенно осознают мощь той разрушительной силы, которую они запустили.

