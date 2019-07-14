Лучшие премьеры сериалов в июле

Мир коноиндустрии постоянно развивается, сценаристы и режиссеры хотят удивлять своих зрителей неожиданными поворотами и неординарными решениями. BBC Culture составили рейтинг новых сезонов сериалов в июле, премьеру которых не стоит пропускать.\r\nОчень странные дела (Stranger Things)\r\n"Очень странные дела". Фото: Netflix\r\nПрошло два года с того момента, как закончился второй сезон. Поклонники научно-фантастического триллера уже устали ждать.\r\nСоздатели обещают, что новый сезон будет еще более таинственным и смешным.\r\nСобытия будут происходить в 1985 году. Зловещие темные силы пока не собираются покидать потерянный в лесах городок Хокинс. Более того, они трансформируются в нечто новое и более опасное. Чтобы спасти себя, друзьям придется объединиться.\r\nПремьера 4 июля на Netflix.\r\nПацаны (The Boys)\r\n"Пацаны". Фото: Amazon Prime Video\r\nВ центре повествования - специальный отряд ЦРУ, задача которого оказать сопротивление семерке - известным супергероям мира. Хотя методы, которыми отряд бороться с супергероями, далеко не всегда будут честными.\r\nПремьера 26 июля на Amazon Prime Video.\r\nПолдарк (Poldark)\r\n"Полдарк". Фото: BBC One\r\nРосс (Эйдан Тернер) и Демельза (Элеонора Томлинсон) возвращаются в пятом и последнем сезоне исторической британской драмы.После трагических событий последней серии, Росс решает отступиться от Вестминстера и уделить больше времени людям, которых он любит.\r\nОднако, когда старый друг обращается к нему за помощью, Росс вынужден снова бросить вызов учреждению.\r\nПремьера в июле на BBC One.\r\nОранжевый — хит сезона (Orange Is the New Black)\r\n"Оранжевый - хит сезона". Фото: Netflix\r\nАмериканский комедийно-драматический сериал о женской тюрьме, получивший высокую оценку критиков, также завершается в этом году.\r\nВ седьмой последней части главная героиня Пайпер Чэпман (Тейлор Шиллинг) пытается влиться в жизнь нью-йоркского среднего класса после досрочного освобождения.\r\nНо справится ли она с этим без своей бывшей девушки Алекс?\r\nВероника Марс (Veronica Mars)\r\n"Вероника Марс". Фото: Hulu\r\nЗа пять лет после выхода неонуарнои комедии о девочке-подростке, которая помогает своему отцу расследовать уголовные преступления, поклонники сериала увидят его продолжение.\r\nВ новом сезоне сериала, который прославил имя актрисы Кристен Белл, главная героиня продолжает свою детективную карьеру.\r\nПосле взрыва в богатом калифорнийском городке семья одной из жертв нанимает Веронику расследовать обстоятельства гибели их сына.\r\nГрязные деньги (Dark Mon£y)\r\n"Грязные деньги". Фото: BBC One\r\nГерои британского мини-сериала "Грязные деньги" - обычная рабочая семья из Лондона. Их младший сын Айзек недавно снялся в главной роли в голливудском блокбастере.\r\nОднако вернувшись домой, он открывает семье страшную тайну - во время съемок он потерпел сексуальных домогательств от известного голливудского продюсера.\r\nНесмотря на чувство ярости, семья не в состоянии добиться правосудия и решает принять деньги в обмен на молчание.\r\nВпрочем, нанесенные раны оказываются слишком глубокими, а цена за согласие молчать - слишком высокой.\r\nПремьера в июле на BBC One.\r\nРазвод (Divorce)\r\n"Развод". Фото: HBO\r\nСериал с Сарой Джессикой Паркер в главной роле исследует жизнь разведенной пары среднего возраста со всеми его радостями и разочарованиями.\r\nВ третьем сезоне главная героиня Фрэнсис наконец получает удовольствие от жизни в одиночестве, а ее бывший муж (Томас Хейден Черч) начинает новую жизнь со своей партнершей Джеки.\r\nРазвод уже давно позади, но неловкость в отношениях остается.\r\nПремьера 1 июля на HBO и 8 июля на Sky Atlantic.\r\nСнегопад (Snowfall)\r\n"Снегопад". Фото: FX\r\nСобытия американской криминальной драмы "Снегопад" разворачиваются летом 1984 года в Лос-Анджелесе, когда США охватывает первая волна эпидемии крэк-кокаина.\r\nВ "Снегопаде" - три основные сюжетные линии, которые вместе складываются в полную цепочку поставок и распространения наркотиков от производителя к потребителю.\r\nЭто - мелкий торговец "травой" Фрэнклин Сейнт (Демсон Идрис), сержант полиции Андре Райт (Маркус Хендерсон) и борец с коммунизмом в джунглях Латинской Америки Тедди Макдональд (Картер Хадсон).\r\nКогда ставки начинают расти, все главные игроки постепенно осознают мощь той разрушительной силы, которую они запустили.\r\nРанее Українські Новини сообщили о лучших сериалах июня.\r\nКинопремьеры июля: что покажут в кинотеатрах Украины.\r\n