В Лондоне звезды с размахом отметили премьеру "Короля Льва"

В воскресенье, 14 июля, в Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев" студии Walt Disney. На желтой дорожке собрались актеры, музыканты и кинорежиссеры. Об этом сообщает DailyMail.Картина снята по мотивам мультфильма, который вышел в 1994 году и стал самым кассовым фильмом года.Среди звезд были Элтон Джон, который написал песни к "Королю Льву", режиссер картины Джон Фавро, певица Бейонсе, которая озвучила Налу и также ряд других актеров киноленты. \r\nЗвезды на премьере "Король Лев". Скриншот: dailymail\/ Instagram\r\nВ центре внимания оказались Меган Маркл и принц Гарри. Отмечается, что платье герцогини стояло 3454 фунтов стерлингов.\r\nМеган Маркл и принц Гарри. Скриншот: dailymail\/ Instagram \r\nПрисутствие членов королевской семьи объяснили тем, что студия Walt Disney в связи с выходом "Короля Льва" в прокат запустила международную кампанию Protect the Pride в защиту львов. Фонд принца Гарри с радостью поддержал инициативу. Как сообщали Українські Новини, "Король Лев" появится в кинотеатрах Украины 18 июля. Режиссер отметил, что сюжет фильма будет отличаться от того сюжета, что был в мультфильме. Ранее студия Disney презентовала первый и второй трейлер фильма "Король Лев".