В Лондоне звезды с размахом отметили премьеру "Короля Льва"

В воскресенье, 14 июля, в Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев" студии Walt Disney. На желтой дорожке собрались актеры, музыканты и кинорежиссеры. Об этом сообщает DailyMail.

Картина снята по мотивам мультфильма, который вышел в 1994 году и стал самым кассовым фильмом года.



Среди звезд были Элтон Джон, который написал песни к "Королю Льву", режиссер картины Джон Фавро, певица Бейонсе, которая озвучила Налу и также ряд других актеров киноленты.





Звезды на премьере "Король Лев". Скриншот: dailymail/ Instagram

В центре внимания оказались Меган Маркл и принц Гарри. Отмечается, что платье герцогини стояло 3454 фунтов стерлингов.

Меган Маркл и принц Гарри. Скриншот: dailymail/ Instagram

Присутствие членов королевской семьи объяснили тем, что студия Walt Disney в связи с выходом "Короля Льва" в прокат запустила международную кампанию Protect the Pride в защиту львов. Фонд принца Гарри с радостью поддержал инициативу.



Как сообщали Українські Новини, "Король Лев" появится в кинотеатрах Украины 18 июля. Режиссер отметил, что сюжет фильма будет отличаться от того сюжета, что был в мультфильме.



Ранее студия Disney презентовала первый и второй трейлер фильма "Король Лев".