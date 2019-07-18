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18 липня 2019, четвер, 15:35 8
Шоу-бізнес 2019-07-18T16:30:02+03:00
Українські Новини
Популярний серіал "Пліткарка" випустить нові серії

Популярний серіал "Пліткарка" випустить нові серії

Актори серіалу
Актори серіалу "Пліткарка". Фото Warner Bros. Television

Серіал "Пліткарка", який завоював серця багатьох 12 років тому, повернеться на екрани. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Оригінальне шоу виходило на The CW з 2007 по 2012 рік і допомогло почати кар'єру зірок Блейк Лайвлі, Пенн Беджлі, Лейтон Містер, Чейс Кроуфорд і Ед Вествік. Перезапуск серіалу готує HBO Max. Його планують запустити навесні 2020 року.

Виконавчими продюсерами нових епізодів стануть творці оригінального серіалу Джошуа Сафран, Джош Шварц, Стефані Севідж.

Сафран відмовився коментувати THR подробиці сюжету або можливість появи персонажів з оригіналу. Він описав шоу як "розширення" оригіналу.

Зараз готуються 10 епізодів серіалу. У них буде розказано, як змінилося життя в елітній школі на Манхеттені і соціальні мережі з часів оригінальної "Пліткарки".

Як повідомляли "Українські Новини", в Лондоні відбулася зоряна прем'єра нового "Короля Лева". BBC Culture склали рейтинг найкращих серіалів липня. Серед них: "Дуже дивні справи", "Пацани", "Вероніка Марс" та інші.

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