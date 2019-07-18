Кто баллотируется по 212 округу в Киеве: сын Гриценко, бывший мэр столицы и ресторатор

По мажоритарному округу №212 в Киеве (часть Дарницкого района) баллотируются 17 кандидатов в народные депутаты, из них половина – самовыдвиженцы.\r\nОб этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nВ парламент нового созыва тут снова баллотируется действующий нардеп Виталий Сташук в порядке самовыдвижения, который попал в Раду по этому округу на выборах в 2014 году.\r\nНа этом округе за голоса киевлян будут также бороться сын Анатолия Гриценко Алексей Гриценко, выдвинутый его же партией "Гражданская позиция", и заведующий отделением клиники "Борис" Максим Перебийнис от "Слуги народа".\r\nИзвестные самовыдвиженцы на этом округе – бывший мэр Киева Александр Попов, который накануне рассказал, зачем снова идет в политику, и ресторатор, депутат Киевского городского совета Сергей Гусовский. Еще один депутат Киевсовета, желающий занять место под куполом, - "свободовец" Игорь Мирошниченко, баллотирующийся как самовыдвиженец.\r\nПартия "Сила людей" выдвигает по этому округу предпринимателя Владимира Герасименко, "Оппозиционный блок" - директора "Паззл системз Украина" Александру Гордиенко, "Европейская солидарность" - киевского депутата Андрея Задерейко, "Демократическая сокира" - руководителя "Сейл-Эстейт" Александра Карпюка, "Пчела" - бухгалтера компании "Диализ Мед" Ирину Крисанову, "Батьківщина" – преподавателя, главу Центра защиты киевлян Виталия Нестора.\r\nОстальные кандидаты – самовыдвиженцы: директор адвокатского объединения "Гольдарб. Эдвайс" Яков Гольдарб, предприниматель Лариса Дегтярева, директор "Единой службы правовой помощи" Денис Осмоловский, безработный Михаил Отрош и менеджер по оптовым продажам "Праймгаз 2017" Сергей Саранов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в досрочных выборах участвует 21 партия и больше трех тысяч кандидатов.\r\nУже известно, как будет выглядеть бюллетень.