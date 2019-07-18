Экс-председатель КГГА Александр Попов: если бы я знал, что произойдет, то конечно бы не ставил елку на Майдан

В последние годы полномочий мэра Киева Виталия Кличка в столице не утихают скандалы, связанные с деятельностью городских властей. Последний из них – вокруг пешеходного моста над Владимирским спуском. Копья вокруг него ломались еще во время строительства - СМИ писали и о "кидке" швейцарских архитекторов, и о в разы завышенной смете. А достойным финалом всего этого оказалось треснувшее панорамное стекло сразу после открытия. Но активно обсуждается также ситуация на киевских дорогах, когда одновременные ремонты мостов на магистральных направлениях создают серьезные пробки в столице, и ряд долгоиграющих проблем: недостаток парковок, незаконное строительство, перманентные проблемы с горячим водоснабжением, особенно в летний период и в начале отопительного сезона.

Українські Новини обсудили текущие проблемы столицы с Александром Поповым, главой Киевской городской государственной администрации в 2010-2014 годах. Также мы не смогли не спросить о деле в отношении Попова по разгону протестующих на Майдане Незалежности 30 декабря 2014 года, которое уже 5 лет рассматривается в судах, а также о его планах по возвращению в политику. Ведь Попов баллотируется в Раду как самовыдвиженец по мажоритарному округу №212 в Киеве.

5 лет назад Вы возглавляли Киев. Как, по-вашему, он изменился за эти годы?

Он должен был бы измениться к лучшему. Я напомню, что в 2011 году был разработан план стратегического развития Киева. В нем, основываясь на экономических тенденциях развития Киева, а также Польши, Венгрии. Румынии и Чехии, мы проектировали свое место в оценке качества жизни людей. Согласно этому стратегическому плану мы должны были догнать по качеству жизни Варшаву, Будапешт, Бухарест и дойти, примерно, до уровня Праги.

Но, к сожалению, все произошло наоборот. Можно сравнить по доходам людей. В 2013 году в Киеве официальная зарплата была 725 долларов, а сегодня она составляет 460 долларов. То есть на 265 долларов меньше. Но с другой стороны, резко, в 10-12 раз увеличились коммунальные тарифы - горячая вода, тепло, газ. А доходы уменьшились. Реально жизнь стала хуже. Сегодня многие киевляне, если рано выйти на улицу, стоят у мусорных баков. Это очень плохая картина, которая характеризует состояние социальной защиты населения в нашем обществе, ну и конечно, наше экономическое развитие. Это одна сторона дела.

С другой стороны - люди начали выезжать. В связи с резким падением покупательной способности потребителей, малому и среднему бизнесу здесь не находится места. Много экономически активных людей выехали и нашли себя в виде инвесторов на территории других государств, что очень печально. Спад экономического развития практически был проигнорирован, ни одна из целей не достигнута. Поэтому я считаю, что жизнь в Киеве изменилась к худшему.

Вы говорите о доходах населения и социальном развитии, но это характеризует все украинское общество. А если оценить с точки зрения городской жизни, городской инфраструктуры и урбанистических качеств?

Во-первых, если говорить об инфраструктуре, то нужно, прежде всего, говорить о жилищно-коммунальных темах. Ситуация резко обостряется. Большие неплатежи за коммунальные услуги, которые накопились в государстве в целом и в Киеве в частности, приводят к отсутствию инвестиций в обновление инфраструктуры.

Например, городская власть не меняет тепловые сети, не меняет трубы, по которым идет вода, канализация и т.д. Мы видим, что, практически, каждый месяц в Киеве возникают техногенные катастрофы небольшого масштаба. Но за ними будут большие. Это однозначно произойдет, если не влиять на эти процессы.

Второй момент. Посмотрите, как резко ухудшилось сообщение между правым и левым берегом. Если в 2013 году можно было проехать даже в "час пик", особенно после открытия "моста Кирпы", ну буквально за считанные минуты. То сегодня нужно отстоять большие очереди. Проблема в том, что ремонты проводятся хаотично. Мост ремонтируется не последовательно, разными службами в дневное время, и, по-моему, всем наплевать на километровые пробки. Это все реально изменить даже без денег, просто нужно эффективно организовывать процесс, производя разные работы одновременно в сжатые строки, как это было раньше. Профессионально управляя всем этим.

Даже не про Днепр нужно говорить. Сейчас на Борщаговку нельзя проехать…

Разве можно одновременно останавливать движение электротранспорта и ограничивать автомобильный поток по прилегающему путепроводу? Надо же до такого додуматься.

Есть субъективные факторы, связанные с профессиональным управлением, которые могут изменить ситуацию. Даже без денег.

Я живу в Вишневом, за Борщаговкой, а работаю возле Дворца спорта, и каждый день по дороге на работу прохожу настоящий квест. Одновременный ремонт Шулявки, моста по движению скоростного трамвая превратили Борщаговку в остров..

Шулявка - это вообще отдельная история. Ну как же можно планово такой объект закрывать на полтора-два года. Если бы это было, в наше время, то реакция правительства была бы незамедлительной, мало бы не показалось. Нельзя основную артерию перекрывать на такой срок. Это все должно строиться быстро, в считанные месяцы.

Вспомните, как мы готовились к "Евро-2012". Мы стадионы ремонтировали буквально за год. Проспект Бажана за несколько месяцев. Путепроводы строили за полтора-два месяца. И все эти объекты выполнены качественно, так, чтобы еще много лет служить киевлянам. Это все возможно делать. Нельзя так относиться, наплевательски, к пробелам города и людей…

В каком состоянии был Шулявский мост, когда вы возглавляли Киев?

До того, как я был назначен главой администрации, под ним произошел пожар. Горела незаконная торговля. Пожар, не аварийно, но повредил несущие конструкции. И при этом, рынок там и остался. Я своим решением его оттуда убрал. Мы не допустили аварийности, и естественно ожидали его реконструкции, после завершения работы с проспектом Победы. Нам нужно было расширить проезжую часть проспекта, упорядочить и сделать более скоростным это направление после капитального ремонта. И только после этого начинать реконструкцию Шулявки. Одновременно это делать было нельзя. И в 2013 году такие работы начались, мы несколько километров сделали, к счастью эта работа была продолжена действующей властью. Мы подготовили проект реконструкции путепровода, но не успели его реализовать.

В Китае вообще мосты строятся за неделю.

Они конструкции привезли, сложили, как конструктор. Но мы тоже умеем строить быстро и качественно. Вопрос в организации.

Если заканчивать темы мостов, то сейчас на слуху новый пешеходный мост над Днепровским спуском. Еще при Вас был конкурс на проект этого моста. Потом в итоге стоимость моста выросла в разы. Швейцарским архитекторам недоплатили, был скандал, и до сих пор мост не введен в эксплуатацию. В чем была Ваша задумка и нужен ли этот мост киевлянам?

Тогда Киев активно развивался, и мы фиксировали резкое увеличение туристов. В чем мы, киевляне, должны быть очень заинтересованы. Поэтому, у нас был проект, который связал Подол от Контрактовой площади - Почтовой площади - Владимирской горки и до Лавры единым пешеходным и велосипедным маршрутом. И для того, чтобы он получился единым, нужно было построить пешеходно-велосипедный мост. Мы привлекли где-то восемь иностранных проектов, точно не помню, первое место не досталось никому, но у нас было два серебряных призера. Это были не проекты, а архитектурные предложения. Самого проекта строительства не было, мы до этого не дошли. Но концепция была определена. Но тогда было другое время, Киев активно развивался. Не было тех проблем, о которых мы с Вами говорили ранее. Вопросы социальной защиты людей решались лучше. Такой мост должен был появиться в Киеве, но не в нынешнее время. Сейчас эти деньги стоило бы выделить, например, на детские садики, на школы, в конце-концов, на строительство поликлиники или амбулаторий семейной медицины, - это беспокоит киевлян в первую очередь. Но больше всего меня волнует то, что в мире строятся мосты более сложные и за меньшие деньги. Необходимо перепроверить, а кто эту смету составлял и куда на самом деле уходили деньги, с таким низким качеством выполнения работ? Сегодня даже подходы. которые только-только выложены новой плиткой, уже в плачевном состоянии, плитка трескается, крошится. Я уже не говорю о самом мосте.

Есть еще один момент, где киевская власть явно не права. Когда мы начинали эксплуатировать объекты, любые, особенно это касается мостов и путепроводов, обязательно нужно было получить акт государственной архитектурной инспекции о введении объекта в эксплуатацию. Нельзя эксплуатировать объект, не получив на это согласование и решение с соответствующими компетентными организациями. А в данном случае так не произошло. Вот это меня беспокоит.

Уже более 40 дней, а акта нет.

Это неправильно, так нельзя делать. Это же объект повышенной сложности. Он должен эксплуатироваться с уверенностью в его безопасности.

Если еще пройтись по киевским объектам. Бортническая станция аэрации - давняя проблема. В 2015 году был подписан контракт с Японией на финансирование, но только в этом году был выбран подрядчик по работам первой очереди. В чем там проблема, и как можно сделать все это быстрее?

Это проблема известная. Вообще-то обсуждение этого вопроса с иностранными партнерами. в частности с японцами, происходило еще в период 2012-2013 году. В том числе по той причине, что мы планировали использовать там деньги государственного и городского экологических фондов. Мы разрабатывали свой проект. Я не знаю, использовали ли его или делается новый. Японская технология, это хорошо, это здорово. но проблему нужно решать быстрее. Мне в работе городских властей не нравится крайняя медлительность. То, что можно делать за полгода - они делают за полтора. Это важные объекты, которые требуют постоянного внимания и контроля со стороны местной власти.

Еще один момент. Я так понимаю, что сейчас город возьмет кредит. Это заемные средства. Вариант. Но их придется отдавать. Виталий Владимирович Кличко должен был бы лоббировать участие государства в реализации такого проекта. Это может быть уже названный Государственный экологический фонд, который собирается в стране в больших размерах и куда Киев вносит немалую лепту. Поэтому, этот ресурс мог бы решить проблему разработки проекта, начала работ. А заемные средства были бы только частью этого финансирования.

Хочу также сказать о заводе "Энергия". Мы работали в условиях безденежья. Сейчас прошла межбюджетная реформа и Киев начал получать больше ресурсов, имеем даже профицитный бюджет. А у нас все время был дефицит, нам приходилось бороться за то, чтобы Киев получал больше финансовых ресурсов. И одно из этих направлений, было связано с привлечением, т.н. средств "парниковых выбросов", которые мы уже на тот период времени направили на модернизацию вагонов киевского метрополитена, а вторую часть, мы с правительством договаривались направить на модернизацию завода "Энергия". И в этом направлении разрабатывали и получили несколько вариантов технического задания и технических решений, по которым, используя японские технологии, должны были модернизировать этот завод и сделать его рентабельным.

Я напомню, что в стране было четыре мусоросжигающих завода, сегодня работает только один - наш. Стране нужно отработать национальный лоббистский подход в поддержке инвестиционных проектов по строительству мощностей переработки и утилизации мусора.

В 2013 году были наработаны два проекта, предполагающие расположение таких заводов на окраинах Киева и на границе Киевской областью. Они должны были стать национальными проектами и были выведены до уровня проведения тендеров на участие иностранных инвесторов в строительстве. Если бы мы пошли этим путем, к 2019 году проблема переработки мусора была бы полностью решена., но события, которые произошли, этот проект остановили.

Пример Львова, который мог бы случиться в Киеве, в Днепропетровске, Харькове - это все проблема национального значения. И она должна быть поднята на национальный уровень и поддержана национальными инвестициями. Какого фонда. какого бюджета - это уже другое дело.

Насколько сейчас критична проблема переработки и вывоза мусора в Киевском регионе?

Она очень критична, на грани техногенной катастрофы. Потому что наши свалки переполнены отходами. Сегодня этой проблемой вообще никто не занимается. Она завтра или послезавтра может обернуться экологической катастрофой. Некоторые наши свалки находятся неподалеку от мест проживания. Это вообще опасная штука.

Например, свалка в Подгорцах, по Обуховской трассе, там Днепр еще недалеко…

Я о ней в первую очередь, и говорю. Там может быть серьезная катастрофа.

Вы уже затронули жилищно-коммунальную сферу. По мне еще одна серьезная проблема - это отсутствие вменяемой жилищно-строительной политики Киева и Киевской области. Вместе с жилыми комплексами не вводится необходимая инфраструктура. Муниципальные школы, садики, больницы. Могу привести пример, когда между Вишневым и Киевом строится Софиевская Борщаговка, огромный жилмассив, где нет ни одного муниципального садика и школы… Соответственно идет нагрузка на Вишневое, на социальную и коммунальную инфраструктуру города, на другие населенные пункты. Каким образом можно обязать застройщиков и городские власти, чтобы при строительстве жилмассивов создавались все необходимые условия как по социальной. так и по транспортной инфраструктуре? Что необходимо сделать для этого?

Необходима политическая воля и контроль за соблюдением градостроительной документации и генерального плана. Потому что генеральный план, конечно же, предусматривает строительство на этой территории социальной сферы, о которой вы сказали. И если раньше ГАСКи были государственными, и мы часто с ними ругались, что они не контролируют строительные нормы, то сегодня эти полномочия переданы на места, в Киеве есть структура, которая обязана это контролировать и реагировать. Я считаю, что халатностью это не назовешь, уверен, что речь идет о коррупции.

Застройка и развитие Киева должно идти в направлении улучшения жизни людей, а не создания им новых проблем. Поэтому детские сады и школы должны, если не в первую очередь, то параллельно строиться.

Муниципальные. А не только частные со стоимостью обучения больше 7 тысяч гривен в месяц…

Да, застройщики должны сбрасываться на то, чтобы строить это за свои средства, или же сбрасываться вместе с городским бюджетом. Но однозначно этот вопрос должен решаться и стоять на контроле.

Когда развивались Позняки в 2010-2012 годах мы вместе с бизнесом построили школу, детские сады. Недавно там был. Стоит детский сад, который давно построен, но не принят на баланс города. Я вообще этого не понимаю. Люди ждут – власти безразлично.

Содержание муниципальных школ и садиков – это дополнительные расходы.

Ну, так нужно же финансирование. Мы в свое время открыли дополнительно 10 тысяч мест в детских садах. Что-то построили, но большей частью мы вернули отданное в аренду, а в некоторых случаях приватизированные детские сады, и сделав ремонт – вернули их детям. Это чисто политическая воля и ответственное отношение. Здесь играет роль исключительно субъективный фактор.

Поговорим о метро. При Вас была достроена синяя линия. Сейчас постоянно объявляются тендеры на проект строительства метрополитена на Троещину. Но уже за пять лет не построено ни одной станции. Как вы оцените: была ли финансовая возможность что-то сделать? Насколько Киев нуждается в дополнительных станциях метро и есть ли на это деньги?

Это жизненно необходимо. Особенно два направления - в сторону площади Шевченко и в направлении Троещины. У нас очень узкое горлышко на Подоле. Даже если мы откроем мост на Троещину, это с одной стороны увеличит поток, но с другой стороны, в этом горлышке, все замрет. Там нужно вообще думать о более серьезной развязке. Но лучше всего пересадить людей с наземного общественного транспорта на подземку.

Это решает проблему в большей степени. Мы это делали. Нас поддерживал премьер-министр и правительство. Важно помнить, что такие масштабные объекты, как строительство мостов или метрополитена тянут за собой развитие всей украинской экономики. Потому что, как правило, те конструкции, которые мы покупаем, металл который используем, люди, которые работают - это все украинское. Так развивается экономика. И это должно быть на контроле правительства, но лоббировать проекты должна городская власть. потому что если не говорить и даже не требовать, то само собой ничего не произойдет.

Поговорим о проблеме единого электронного билета. Сама по себе эта идея – несомненный плюс. Но многих возмущает, то, как она внедряется в жизнь: ограничение продажи жетонов в метро, невозможность купить или пополнить билет на любой станции. Как бы Вы сделали этот проект? Ограничивали бы таким же образом продажу жетонов?

Мы его и делали. При нас началась разработка проекта. Но какую цель мы ставили? Если человек покупает единый билет, особенно если это касается киевлян, там еще участвовала "Карточка киевлянина", то проезд становился дешевле, чем для человека, который одноразово пользуется этими услугами.

Как и везде в Европе...

Да, как и везде. Это логично. Идея, сама по себе, правильная, а реализация, как сегодня с многим в Киеве, неправильная. Неорганизованная, несистемная, бесконтрольная. Если есть пожелание людей, я уже не говорю о просьбе, требовании, - то нужно обязательно реагировать, учитывать их мнение. Должен быть переходный период для того, чтобы убрать все шероховатости. Я считаю, что проект хороший, но просто его нужно доделать.

Еще один проект в Киеве, который активно обсуждается, это инициатива нового Президента. Он предлагает перенести Администрацию (или уже Офис) с улицы Банковой на Европейскую площадь в Украинский дом. С точки зрения интересов киевлян и интересов города, транспортных артерий - насколько это оправдано и можно ли это сделать без ущерба для города?

Я считаю, что это бред. Я бы еще понял, если бы перенос планировался куда-то за город, вместе с другими административными зданиями. А так, переносить на расстояние около километра, тем более объект повышенной секретности, обеспеченный средствами спецсвязи? Все это требует серьезных инвестиций для того, чтобы оборудовать новое помещение с точки зрения безопасности. Хочет этого наш Президент или нет, но он должен быть защищен. Даже для того, чтобы оттуда, в том числе и с его кабинета, не снималась информация. Как, например, это произошло с Президентом Леонидом Кучмой. Он же ведет каждый день, даже если он этого не понимает, секретные переговоры, о которых должны знать те, кто должен знать, а не те, кто хочет. Защита стоит денег. Поэтому с моей точки зрения, это его ошибка. У нас что, некуда миллиарды потратить? Это не будет стоить несколько тысяч долларов…

И это все делается на Европейской площади…

Тем более. Это ничего не решило. Какой-то каприз, просто каприз и все. Я вчера видел социологию, там этот вопрос задавали в ряде других. Какие приоритетные действия должны быть от Президента в эти 100 дней. Чего ожидали люди. Так этот вопрос оказался на последнем месте.

Не могу не спросить о волне переименований в Киеве в рамках декоммунизации. Это затронуло не только Киев, но и всю страну, Комсомольск, где вы работали много лет. Как вы относитесь к этим переименованиям? Ваша политическая позиция по этому вопросу? Вы же баллотируетесь в депутаты.

У меня двоякое отношение. Конечно, что-то и стоило изменить, но я категорически против того. что мы меняем улицы, которые названы именами людей, освободивших Киев от фашизма. Например, Ватутина. Я категорически против того, чтобы эту тему трогать.

Во-первых, если мы хотим назвать улицы другими именами, то у нас строятся целые микрорайоны нового жилья, и там можно применять эти названия, но не трогать то, что уже есть. Тем более не сносить памятники. Это чистой воды вандализм. Тем более, в центре Киева, они же имеют большую художественную ценность. Памятник Ленину, были попытки сноса памятника Щорсу. Я это никак не могу воспринять. Но самое главное, даже если идти таким путем, нужно у людей спрашивать, хотят они этого или не хотят. В случае Космосольска, который переименовали в Горишние Плавни, то там 85 процентов были за другое название города, а Институт памяти сказал, что будет только так. Ну как так можно? У нас вообще-то власть - это народ. Все остальные должны слушать мнение народа. А тут получается наоборот. Идет чистой воды пропаганда и навязывание - будет так, как мы захотим. Это приговор власти. Что, кстати и получилось в конечном итоге на последних президентских выборах. Так нельзя поступать.

Если вдруг новые власти захотят вернуть названия назад, то стоит ли это делать?

То, что касается героев Великой Отечественной Войны, я бы вернул назад. А остальное уже б заморозил все так как есть. Потому что, сейчас нужно находить объединяющие нас проекты. Их немало, например те же тарифы, то же развитие инфраструктуры. Нужно успокоить общество, объединив его какими-то общими большими культурными проектами.

В свое время Евро-2012 хорошо объединило Украину.

Да. У нас есть много всего. Туристические проекты. Есть куда привлечь внимание людей. Я почти уверен, что все это переименование было сделано для того, чтобы отвлечь внимание людей от экономической ситуации. От того, что им не хватает денег на хлеб, на молоко, на проезд, на коммунальные услуги. Давайте обсуждать это.

Это началось до 2014 года на самом деле.

Я противник этого. История когда-то все расставит по своим местам, и скажет кто прав, кто виноват. Сегодня у нас есть дела поважнее.

Как вы оцениваете привлекательность Киева, как туристического центра и что нужно сделать, чтобы его улучшить?

Ситуация резко ухудшилась. В 2012-2013 году Киев себя очень разрекламировал, особенно после Евро. Мы фиксировали до 1,5 млн туристов, которые прилетали иногда просто на выходные дни. Я это знаю, поскольку разговаривал со специалистами. Аргументация этих туристов - у нас здесь комфортно, у нас можно отдохнуть, посмотреть, сходить в хороший ресторан. Сейчас ситуация изменилась. Потому, что мы все-таки страна воюющая, и многие этим насторожены и просто бояться. Я по роду своей деятельности общаюсь и с простыми жителями и с руководителями в европейских стран - у них поменялось отношение. К нам с сочувствием относятся, и желания к нам приезжать особого не испытывают.

Это плохо. Войну нужно закончить и дать перспективу для развития нашего инвестиционного внутреннего потенциала, оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Тогда подтянутся иностранные туристы и инвесторы. Это стратегически важный вопрос для Украины.

Что может сделать Киев в этом плане?

Киев столица и он должен показать пример во всех направлениях развития.

Во Львове, например, столько туристов, что в центре города не протолкнешься…

Я вернусь к этой теме. У нас была разработана целая стратегия и программа. Какие сферы, объекты, территории и под какой вид туризма мы развиваем: начиная от берегов Днепра и заканчивая инфраструктурой в центре Киева и не только. Это системный подход, который нужно сегодня обеспечить в Киеве. Начиная с безопасности – мы же видим, что и граната может в центре взорваться, и перестрелка произойти. Ну, кто же поедет сюда? И заканчивая улучшением инфраструктуры: отели, гостиницы, рестораны. В конце-концов, те же туристические маршруты, которые тоже нужно системно отработать и под них реконструировать часть территорий.

Когда я в 2010 году прошелся по склонам Днепра, от арки Дружбы Народов до Аллеи Славы, вдоль Парковой дороги, то был просто поражен. Это место, куда пускать никого нельзя. Там была грязь, мусор, никаких условий. Это же совершенно заброшенная территория. Мы все привели в порядок под проект "Аллея Соборности". Мы хотели разделить этот маршрут на 25 фрагментов, и отдать каждому региону, например, по 500 метров, чтобы они могли там сделать макеты своих архитектурно характерных для их региона зданий, сделать что-то подчеркивающее их обычаи и традиции. В конечном итоге мы бы получили пешеходный маршрут со всеми регионами страны. Это уже вызывает интерес. У нас же в Киеве много людей, которые приехали со своих регионов, было бы приятно пройтись, посмотреть, погулять, увидеть что-то свое. Этот проект был утвержден градостроительным советом и общественностью. А сейчас там опять пройти невозможно.

Если резюмировать то, что мы говорили о Киеве, то какая самая большая проблема в столице сейчас?

Я, прежде всего, выделил бы доходы населения. Сократились объемы рынка для малого бизнеса. Это означает, что у него перспективы нет, а значит мы недополучаем налоги, мы не получаем развития.

Но параллельно с этим существует незаконное строительство. И проблема здравоохранения чрезвычайно актуальна. Большие тарифы. Но это и киевская проблема, и национальная.

Поговорим теперь о вас. Суд относительно Майдана до сих пор идет?

Да. Я посетил 66 заседаний, которые состоялись и еще около 40-ка, которые были отменены по причине неявки свидетелей или потерпевших. Но я хожу туда исправно и буду это делать в любом случае, пока не услышу оправдательный приговор. Я считаю, что это чисто политическое дело. Оно было политическим и при предыдущей власти, и сегодня тоже. Я закон не нарушал!

Оно сейчас как бы и не относится к числу резонансных, а просто где-то зависло, о нем забыли…

Скажу честно, создается впечатление, что оно нужно только мне одному. Я мог бы защититься законом, о прекращении преследований участников событий на Евромайдане. Многие так и сделали. На меня он тоже распространяется, но я этого не сделал. Пошел в суд и считал, что должен пройти путь Закона, и помочь следствию этим расследованием в суде.

Уверен, что это дело до сих пор расследовалось однобоко, в угоду бывшей власти. А правда о тех событиях может оказаться совершенно неожиданной.

По Вашему мнению, можно было избежать того, что случилось на Майдане? По Вашей оценке кто в этом виноват и кто, в итоге, должен понести наказание за те события?

Если бы я знал, что к этому может привести, то я бы конечно не давал команду завозить конструкцию (елку – ред). Это были плановые работы. Мы не первый раз это делали, и именно в ночное время. Там получалась такая ситуация, что на 0:00 30 числа, практически все, кто объявлял о проведении мероприятий их прекращали. Это официально. Это можно проверить. Никаких митингов не происходило.

А 1-го числа было заявление о том, что будут проходить другие мероприятия. У нас оставалось только 30 ноября, чтобы все необходимое для монтажа елки завезли, оградили площадку, где будет работать кран. Хотите - приходите, что угодно делайте, а мы себе ведем подготовку к Новому году. Суть же в этом заключалась. А то, что произошло, как я это вижу, однозначно была провокация. Не со стороны митингующих. Там были организованные ребята, которые спровоцировали правоохранителей на то, что произошло, Но и правоохранители были не правы. Считаю что, они нарушили закон применив жесткую силу. Этого не нужно было делать. У нас же много было разных случаев… Евро проводили, все время контактируя с подразделениями, которые обеспечивали общественный порядок. Мы вынуждены были готовиться к разным ситуациям в тот период времени. Но никогда, не обсуждался вопрос применения жесткой силы. Этого вообще не было в практике. Я не знаю, кто отдал такое распоряжение, при мне оно ни от кого не звучало и даже в воздухе не витало.

А в принципе, если отойти от Ваших действий, как чиновника, можно ли было избежать того, что называют "революцией", "восстанием" и др. Можно ли было этого избежать?

Конечно, можно было бы. Руководству страны нужно было слушать людей. Я и сам ожидал, что 29 ноября должны произойти хоть какие-то формальности в части подписания соглашений, или рассмотрение этих соглашений с отсрочкой на какой-то период времени. Еще в обед, 29-го ноября, находясь в администрации, в СМИ я прочитал заявление Арбузова, который был с президентом Януковичем в это время на переговорах. Он сказал, что мы ждем подписания промежуточного варианта. Я пригласил начальника горсвета и говорю: "У тебя иллюминация праздничная работает?" Он отвечает, что ее готовят к Новому году, мол, зачем она сейчас? Я отвечаю - послушай, как зачем, там люди на улице, объявят о соглашении и мы включим иллюминацию, праздник же… И он пошел к этому готовится, а получилось совсем другое.

Если бы вы знали, что произойдет, то елку бы не ставили?

Конечно нет.

Если говорить о будущем, как вы оцениваете шансы Кличко победить на выборах 2020 года?

У меня сейчас такое мнение, которое я формирую анализируя СМИ, что и у него, и у Президента Зеленского есть желание эти выборы не проводить в 20-м, а провести в 19-м. Потому что, между ними сейчас идет непростой диалог, и я думаю, что этот вопрос обсуждается.

А по закону объявить досрочные местные выборы можно лишь только в случае сложения полномочий предыдущей власти. Или Рада это может сделать?

Если будет инициатива мэра, то Верховная Рада может поддержать, именно она назначает выборы. Я слышал, что речь идет не только о киевских выборах, а и о проведении досрочных местных выборов по всей стране.

В масштабах страны объявить новые выборы на год раньше, будет сложнее, потому что есть Конституция и закон о местном самоуправлении. Вряд ли удастся подвести под это законодательную основу. А вот в части столицы, если будет инициатива мэра и воля Президента, скорее всего, нас могут ожидать следующие выборы.

Может ли Кличко их выиграть?

У него есть определенный рейтинг. В то же время много компрометирующей информации. С моей точки зрения, он дает для этого повод. Может так получиться, что его рейтинг, к осени, будет совершенно другим, намного ниже. И тогда эта ситуация будет выгодна Президенту.

А у кого есть шансы выиграть?

Давайте пока этот вопрос отложим.

Вы идете в Раду как самовыдвиженец по мажоритарному округу на Дарнице. Вы хотите просто напомнить о себе или вы действительно рассчитываете идти работать в Раду?

Да, я рассчитываю идти в Раду. Независимо от того, когда будут местные выборы в Киеве - осенью или через год. Мне очень хотелось бы помочь сегодня и Киеву, и жителям Украины решить проблемы коммунального хозяйства. Потому что я дважды был министром, работал в комитете, будучи депутатом Верховной Рады, именно по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Понимаю тему глубоко. Кто-то должен взять на себя инициативу по упорядочиванию конфликтной ситуации и снижению тарифной нагрузки с населения. И, в случае победы на округе, я буду активно над этим работать. Но затем будут местные выборы, и я бы действительно хотел объединить силы, считающие, что политики должны лоббировать интересы Киева, людей, развивать столицу, а не продвигать политические флаги и лозунги. Профилактировать возможные техногенные и прочие ситуации, которые на нас снежным комом надвигаются. Учитывая, что сегодня много перспективных, молодых и образованных людей планируют и уже вошли во власть, им все равно нужна опора и подсказка тех, кто проходил кризисные ситуации. Которые на уровне интуиции могут понимать, что произойдет, например, через полгода, если что-то не решить сегодня. Сегодня, такие как я, должны подставить плечо, потому что мы все заинтересованы в стабильной ситуации. Потому что все это надоело. Вся политическая возня, наши негодования, неприязнь друг к другу, раскол в обществе по разным причинам - языку, религии, политическим взглядам. Пришло время эти ошибки исправлять.

На местных выборах Вы поддержите какую-то определенную политическую силу или намерены создать свою, пусть и на местном уровне?

Было бы правильно, идеально, если бы несколько политических сил могли объединиться ради того, чтобы своими проектами двигать развитие Киева. Поймите, канализационная труба, или например мост не имеет отношения к левым, правым, радикальным или социалистическим взглядам. Коммунальное хозяйство не имеет политической окраски. В отличие, например от внешней политики. Я вообще считаю неправильным закон, который ограничивает возможность самовыдвижения людей на местных выборах. Люди должны иметь эту возможность без привязки к партиям.

Но мы живем в уже в сформировавшейся политической системе и без сотрудничества с политическими партиями успеха достичь трудно. Безусловно, какие-то объединения должны быть. Приоритетом должно быть широкое объединение, с целью развития столицы.

В выборах мэра рассчитываете принимать участие?

Это зависит от того, какой будет результат на Парламентских выборах. Если киевляне мне доверяют, то это доверие следует трансформировать в усилия по защите их интересов.

А есть ли смысл в существовании разделения должностей мэра и КГГА? Вы бы поддержали изменения в закон, где было совмещение должностей?

Я считаю, что в тот период, когда я стал главой администрации - это было абсолютно оправданное решение.

Главная претензия была - все города выбирают "полноценных" мэров, а киевляне нет.

- С этим не нужно было тянуть. К середине 2012 года мы нормализовали ситуацию в городе: убрали коррупцию, вернули потерянные городские активы, такие как "Киевгорстрой", "Киевводоканал", "Киевгаз", вернули городу больше 3200 га незаконно отчужденной земли. Это миллиарды долларов. Успешно провели Евро.

После этого нужно было проводить выборы. Но этого, к сожалению не произошло.

Конечно, именно киевляне должны определять кому доверить управление городом. И полномочия мэра должны быть полными. В тоже время Киев – особый город, от его успешности во многом зависит экономика всей страны. Поэтому, Президент, как глава государства, имеет право вмешаться в случае, если мэр города дискредитировал себя. Но это вмешательство нужно, прежде всего, аргументировать перед жителями города. В противном случае навязывание "своего человека", которого люди не выбирали, будет воспринято в штыки.