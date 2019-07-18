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18 липня 2019, четвер, 14:01 16
Вибори 2019-07-18T16:15:03+03:00
Українські Новини
Хто балотується по 212 округу в Києві: син Гриценка, колишній мер столиці і ресторатор

Хто балотується по 212 округу в Києві: син Гриценка, колишній мер столиці і ресторатор

Вибори в Україні. Фото: РИА Новости
Вибори в Україні. Фото: РИА Новости

По мажоритарному округу №212 у Києві (частина Дарницького району) балотуються 17 кандидатів у народні депутати, з них половина – самовисуванці.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

В парламент нового скликання тут знову балотується чинний нардеп Віталій Сташук в порядку самовисування, який потрапив у Раду по цьому округу на виборах у 2014 році.

На цьому окрузі за голоси киян будуть також боротися син Анатолія Гриценка Олексій Гриценко, висунутий його ж партією "Громадянська позиція", і завідувач відділенням клініки "Борис" Максим Перебийніс від "Слуги народу".

Відомі самовисуванці на цьому окрузі – колишній мер Києва Олександр Попов, який напередодні розповів, навіщо знову йде в політику, і ресторатор, депутат Київської міської ради Сергій Гусовський. Ще один депутат Київради, який бажає зайняти місце під куполом, - "свободівець" Ігор Мірошниченко, який балотується як самовисуванець.

Партія "Сила людей" висуває за цим округом підприємця Володимира Герасименка, "Опозиційний блок" - директора "Пазл системз Україна" Олександру Гордієнко, "Європейська солідарність" - київського депутата Андрія Задерейко, "Демократична сокира" - керівника "Сейл-Естейт" Олександра Карпюка, "Бджола" - бухгалтера компанії "Діаліз Мед" Ірину Крисанову, "Батьківщина" – викладача, голову Центру захисту киян Віталія Нестора.

Інші кандидати – самовисуванці: директор адвокатського об"єднання Гольдарб. Едвайс" Яків Гольдарб, підприємець Лариса Дегтярьова, директор "Єдиної служби правової допомоги" Денис Осмоловський, безробітний Михайло Отрош і менеджер з оптових продажів "Праймгаз 2017" Сергій Саранов.

Як повідомляли "Українські Новини", у виборах бере участь 21 партія і більше трьох тисяч кандидатів.

Вже відомо, як буде виглядати бюлетень.

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