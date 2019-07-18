Перед выходными дожди покинут Украину, а некоторые регионы накроет летняя жара

19 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\n18 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+25 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов.\r\nТем временем летняя жара вернется в Украину до конца недели.