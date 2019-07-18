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18 июля 2019, четверг, 14:00 45
Жизнь 2019-07-18T14:05:04+03:00
Українські Новини
Перед выходными дожди покинут Украину, а некоторые регионы накроет летняя жара

Перед выходными дожди покинут Украину, а некоторые регионы накроет летняя жара

Море. Лето. Фото: pixabay
Море. Лето. Фото: pixabay

19 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

18 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+25 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов.

Тем временем летняя жара вернется в Украину до конца недели.

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