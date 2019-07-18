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18 июля 2019, четверг, 13:40 26
Технологии 2019-07-18T13:52:49+03:00
Українські Новини
Приложение FaceApp может представлять угрозу нацбезопасности США

Приложение FaceApp может представлять угрозу нацбезопасности США

Разработанное в России фото-приложение FaceApp, способное искусственно состарить человека, может представлять угрозу национальной безопасности США и личным данным пользователей. Так считает лидер демократов в Сенате Чак Шумер, пишет "Радио Свобода".

Он направил в ФБР письмо с просьбой проверить приложение. Сенатор подчеркнул, что пользователи предоставляют "полный и безоговорочный доступ" к своим фотографиям. Он опасается, что данные могут быть использованы в будущем без согласия владельцев.

"Будет очень удручающе, если личная информация граждан США была предоставлена зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США", — заключил Шумер.

В Российской компании-разработчике заявили, что большая часть фотографий удаляется с сервера в течение 48 часов. Там заверили, что данные пользователей не передаются сторонним лицам или организациям.

Приложение FaceApp появилось в 2017 году. Оно разработано на основе искусственного интеллекта и позволяет пользователям изменять свои фотографии. Помимо эффекта старения, приложение может добавить улыбку, изменить цвет волос или сделать так, чтобы пользователи на фото выглядели представителями другого пола.

Как сообщали Українські Новини, украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости.

Ранее в социальных сетях массово публиковали Meitu-фотографии украинских политиков.

Больше новостей о: США Приложение кибербезопасность Госбезопасность фоторедактор FaceApp

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