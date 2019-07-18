Застосунок FaceApp може представляти загрозу нацбезпеці США

Розроблений в Росії фото-застосунок FaceApp, здатний штучно зістарити людини, може представляти загрозу національній безпеці США і особистим даним користувачів. Так вважає лідер демократів в Сенаті Чак Шумер, пише "Радіо Свобода".

Він направив у ФБР лист з проханням перевірити застосунок. Сенатор наголосив, що користувачі надають повний і беззастережний доступ до своїх фотографій. Він побоюється, що дані можуть бути використані в майбутньому без згоди власників.

"Буде дуже прикро, якщо особиста інформація громадян США була надана зарубіжній державі, яка активно бере участь у ворожих діях в кіберпросторі проти США", — уклав Шумер.

У Російській компанії-розробника заявили, що більша частина фотографій видаляється з сервера протягом 48 годин. Там запевнили, що дані користувачів не передаються стороннім особам або організаціям.

Застосунок FaceApp з'явився в 2017 році. Він розроблений на основі штучного інтелекту і дозволяє користувачам змінювати свої фотографії. Крім ефекту старіння, застосунок може додати посмішку, змінити колір волосся або зробити так, щоб користувачі на фото виглядали представниками іншої статі.

Як повідомляли Українські Новини, українці масово публікують "літні" фото з Face App: якими будуть політики в старості.

Раніше в соціальних мережах масово публікували Meitu-фотографії українських політиків.