Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости

Совсем недавно в соцсетях стали массово появляться искусственно "состаренные" фотографии, сделанные с помощью приложения для смартфонов Face App. Посты с фото делают и пользователи соцсете и звезды шоу-бизнеса. Издание "Страна" решило опубликовать фотографии, какими в старости будут украинские политики.

Владимир Зеленский - в старости выглядеть будет весьма бодро и энергично, хоть и несколько сурово.

Петр Порошенко выглядит еще старше, но и лет ему побольше, чем нынешнему президенту.

Святослав Вакарчук - смотрится довольно бодрым стариком, но почему-то печальным.

Юлия Тимошенко даже в роли бабушки смотрится как бодрый политик, который не скоро уйдет на покой.

Так в старости может выглядеть Андрей Парубий.

Премьер Владимир Гройсман, благодаря тому, что в последнее время похудел, выглядит подтянутым старичком.

Министр внутренних дел Арсен Аваков - с возрастом сдает куда сильнее.

Так будет выглядеть мэр Киева Виталий Кличко.

Олег Ляшко претерпит серьезные изменения, когда войдет в преклонный возраст.

А вот раньше соцсети взорвались Meitu-фотографиями украинских политиков.

Ранее в соцсетях с помощью китайского фоторедактора превратили Трампа и Путина в героев аниме.