Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости

Совсем недавно в соцсетях стали массово появляться искусственно "состаренные" фотографии, сделанные с помощью приложения для смартфонов Face App. Посты с фото делают и пользователи соцсете и звезды шоу-бизнеса. Издание "Страна" решило опубликовать фотографии, какими в старости будут украинские политики.\r\nВладимир Зеленский - в старости выглядеть будет весьма бодро и энергично, хоть и несколько сурово.\r\n\r\n\r\nПетр Порошенко выглядит еще старше, но и лет ему побольше, чем нынешнему президенту. \r\n\r\n\r\nСвятослав Вакарчук - смотрится довольно бодрым стариком, но почему-то печальным.\r\n\r\n\r\nЮлия Тимошенко даже в роли бабушки смотрится как бодрый политик, который не скоро уйдет на покой. \r\n\r\n\r\nТак в старости может выглядеть Андрей Парубий.\r\n\r\n\r\nПремьер Владимир Гройсман, благодаря тому, что в последнее время похудел, выглядит подтянутым старичком. \r\n\r\n\r\nМинистр внутренних дел Арсен Аваков - с возрастом сдает куда сильнее.\r\n\r\n\r\nТак будет выглядеть мэр Киева Виталий Кличко. \r\n\r\n\r\nОлег Ляшко претерпит серьезные изменения, когда войдет в преклонный возраст. \r\n\r\n\r\nА вот раньше соцсети взорвались Meitu-фотографиями украинских политиков.\r\nРанее в соцсетях с помощью китайского фоторедактора превратили Трампа и Путина в героев аниме.