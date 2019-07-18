По дороге из Одессы в Молдову произошло ДТП: 4 погибших, в том числе ребенок

Сегодня, 18 июля, около 9 часов утра на трассе Одесса-Рени произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и грузовика MAN, в результате которого погибло четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM". На перекрестке на село Старокозачье водитель MANa поворачивал в сторону Белгород-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему на встречу.\r\nВ результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а все четыре человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, на заднем сиденье автомобиля был ребенок.\r\nВодитель автомобиля MAN в аварии не пострадал.Как сообщали Українські Новини, глава полтавского отделения "Слуги народа" на автомобиле сбил девушку. Ранее в Николаевской области отец посадил за руль 10-летнего ребенка, во время движения они попали в аварию, мальчик не выжил. Также на Житомирской трассе произошло ДТП с маршруткой, в результате аварии на месте погибли 2 человека, еще 18 были госпитализованы.