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18 июля 2019, четверг, 11:37 61
Происшествия 2019-07-18T11:37:01+03:00
Українські Новини
По дороге из Одессы в Молдову произошло ДТП: 4 погибших, в том числе ребенок

По дороге из Одессы в Молдову произошло ДТП: 4 погибших, в том числе ребенок

ДТП на трассе Одесса-Рени. Фото:
ДТП на трассе Одесса-Рени. Фото: "Бессарабия INFORM"

Сегодня, 18 июля, около 9 часов утра на трассе Одесса-Рени произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и грузовика MAN, в результате которого погибло четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

На перекрестке на село Старокозачье водитель MANa поворачивал в сторону Белгород-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему на встречу.

В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а все четыре человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, на заднем сиденье автомобиля был ребенок.

Водитель автомобиля MAN в аварии не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, глава полтавского отделения "Слуги народа" на автомобиле сбил девушку.

Ранее в Николаевской области отец посадил за руль 10-летнего ребенка, во время движения они попали в аварию, мальчик не выжил.

Также на Житомирской трассе произошло ДТП с маршруткой, в результате аварии на месте погибли 2 человека, еще 18 были госпитализованы.

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