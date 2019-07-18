По дорозі з Одеси в Молдову сталося ДТП: 4 загиблих, в тому числі дитина

Сьогодні, 18 липня, близько 9 години ранку на трасі Одеса-Рені сталося лобове зіткнення автомобілів Volkswagen і вантажівки MAN, в результаті якого загинуло чотири людини, в тому числі дитина. Про це повідомляє "Бесарабія INFORM".

На перехресті на село Старокозаче водій MANa повертав у бік Білгорода-Дністровського і не пропустив Volkswagen, який рухався на великій швидкості йому на зустріч.

В результаті зіткнення легковий автомобіль перетворився на купу металу, а всі чотири людини, які перебували в салоні, загинули на місці. За попередніми даними, на задньому сидінні автомобіля була дитина.

Водій автомобіля MAN в аварії не постраждав.



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