Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта спичек с России и Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование в связи с импортом спичек из России и Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 5 июля министерство получило жалобу от одного из украинских предприятий о нарушении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек из Беларуси и России.

"Проведенное Минэкономразвития исследование показало, что в период 2016-2018 годов объем импорта товаров из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,19%, доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,41%, а относительно производства - на 3,42%. Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году - более 3 млн долларов. Уровень демпинговой маржи для России - 65,4%, для Беларуси - 22,5%", - сказано в сообщении.

Исходя из этого, МКМТ решила начать антидемпинговое расследование относительно импорта спичек из указанных стран.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента.

Промышленники предлагают квотировать импорт минудобрений.