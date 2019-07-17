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17 июля 2019, среда, 19:18 38
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Українські Новини
Гройсмана уличили в использовании базы данных государственного сервиса для политической рекламы

Гройсмана уличили в использовании базы данных государственного сервиса для политической рекламы

Премьер-министр Владимир Гройсман получил базу адресов из защищенного государственного сервиса BankID для рекламы своей партии "Украинская стратегия".

Об этом написал сооснователь и управляющий партнер BlockchainLab Тимур Михайловский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня я получил на свой уникальный адрес, связанный с сервисом BankID, рекламу политической партии Volodymyr Groysman — Українська стратегія. BankID — это способ верификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг через интернет. Через этот сервис можно подать петицию президенту, верифицироваться как гражданин, получить электронную подпись, подать декларацию. Использовал я его как раз для того, чтобы подавать декларацию, когда в этом была необходимость, и подписывал ряд петиций против, на мой взгляд, неадекватных решений правительства, например, по ограничению стоимости посылки из-за границы суммой в 100 евро", - написал он.

По словам Михайловского, база этих адресов должна быть бесконечно защищенной и недоступной для сторонних обывателей.

Как сообщали Українські Новини, 1,1% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию  "Украинскую стратегию Гройсмана".

Тем временем Гройсман объяснил, почему не хочет видеть в Раде БПП.

 

Больше новостей о: Владимир Гройсман Украинская стратегия BankID

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