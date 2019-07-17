Гройсмана викрили у використанні бази даних державного сервісу для політичної реклами

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав базу адрес із захищеного державного сервісу BankID для реклами своєї партії "Українська стратегія".

Про це написав співзасновник та керуючий партнер BlockchainLab Тимур Михайловський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні я отримав на свою унікальну адресу, пов'язану з сервісом BankID, рекламу політичної партії Volodymyr Groysman — Українська стратегія. BankID — це спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет. Через цей сервіс можна подати петицію президенту, верифікуватися як громадянин, отримати електронний підпис, подати декларацію. Використовував я його саме для того, щоб подавати декларацію, коли в цьому була необхідність, і підписував низку петицій проти, на мій погляд, неадекватних рішень уряду, наприклад, щодо обмеження вартості посилки з-за кордону сумою в 100 євро", - написав він.

За словами Михайловського, база цих адрес має бути нескінченно захищеною і недоступною для сторонніх обивателів.

Як повідомляли Українські Новини, 1,1% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Українську стратегію Гройсмана".

Тим часом Гройсман пояснив, чому не хоче бачити в Раді БПП.