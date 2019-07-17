ДБР почало розслідування проти Кличка, – адвокат Парінова

Адвокат, голова громадської організації (ГО) "Європейська правозахисна спілка" Марина Парінова повідомила, що Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування земельних махінацій мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Про це заявила адвокат на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"ДБР почало розслідування за нашою першою заявою про злочин щодо земельних махінацій Віталія Кличка. Сьогодні опублікуємо другу", - написала Парінова.

Зазначимо, Парінова подала заяву про вчинені кримінальні порушення з проханням про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань даних про кримінальні правопорушення, що ймовірно вчинені Кличком та іншими особами, які діяли за його дорученням та/або у співучасті з ним.

На думку адвоката, Кличко уклав та підписав договір оренди земельної ділянки c Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Роялті Тетрабуд" за відсутністю правової підстави.

А саме, 1 жовтня 2017 року Київська міська рада передала ТОВ "Роялті Тетрабуд" земельну ділянку з підземним паркінгом на просп. Перемоги у Святошинському районі Києва "у короткострокову оренду на 5 років за рахунок міських земель для будівництва та експлуатації житлового будинку, а відповідний договір не був підписаний.

29 квітня 2010 року Київрада відновив на 1 рік термін дії рішення від 2007 року з метою укладення договору оренди земель державної та комунальної власності.

Договір оренди міг бути укладений до квітня 2011 року, але Кличко його уклав 17 жовтня 2014 року. Таким чином, договір був укладений після закінчення терміну дії рішення Київради.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Парінова звернулася до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та ДБР з проханням почати розслідування проти Кличка.

10 липня Президент Володимир Зеленський обговорив з Кличком намір розділити посади мера та голови КМДА.