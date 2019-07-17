Одесский припортовый завод обязали возместить "Нефтегазу" 2,2 млрд гривен

Хозяйственный суд Одесской области обязал крупного производителя аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область) возместить Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", разместившей еврооблигации на $1 млрд,

Об этом свидетельствуют данные в едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.

Согласно материалам в реестре, по итогам трех судебных решений суд обязал ОПЗ выплатить "Нефтегазу" штраф в размере 2,227 млрд гривен.

Согласно решению от 25 июня суд взыскал с ОПЗ в пользу "Нефтегаза" 1,474 млрд гривен, а также решением от 26 июня суд взыскал с ОПЗ в пользу "Нефтегаза" 573,28 млн гривен.

Кроме того, третьим решением от 25 июня суд взыскал с ОПЗ в пользу "Нефтегаза" 179,48 млн гривен.

Большая часть долга ОПЗ сформировалась за период с октября по декабрь 2016 года (включительно), когда "Нефтегаз" поставлял на ОПЗ газ на основании постановления Кабинета Министров о возложении на НАК специальных обязанностей по бесперебойному газоснабжению завода, вне зависимости от того, будет ли он его оплачивать.

При этом за период действия спецобязанностей ОПЗ перечислил в адрес "Нефтегаза" только 5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, ОПЗ, по предварительным данным, сократил убыток в 2 раза до 750,547 млн гривен.

Ранее одесский губернатор предлагал передать ОПЗ в аренду "Нефтегазу".