Кандидат в депутаты в Николаевской области совершил суицид, - полиция

Полиция начала расследовать самоубийство кандидата в депутаты Верховной Рады в городе Первомайск Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской области, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, во вторник около 19:30 в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины с огнестрельным ранением.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, главная версия полиции - самоубийство.

Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье.

В сообщении также сказано, что кандидат в депутаты выстрелил себе в область груди.

Полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Депутат Рады Дмитрий Тымчук ("Народный фронт") погиб во время чистки наградного пистолета в квартире в Киеве.

Следствие считает, что главной версией гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") является самоубийство.

Дмитрия Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество".