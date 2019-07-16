Кандидат в депутаты в Николаевской области совершил суицид, - полиция

Полиция начала расследовать самоубийство кандидата в депутаты Верховной Рады в городе Первомайск Николаевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской области, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, во вторник около 19:30 в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины с огнестрельным ранением.\r\nНа место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, главная версия полиции - самоубийство.\r\nРядом с телом погибшего находилось охотничье ружье.\r\nВ сообщении также сказано, что кандидат в депутаты выстрелил себе в область груди.\r\nПолицейские начали уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\nСледствие продолжается.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 июня Депутат Рады Дмитрий Тымчук ("Народный фронт") погиб во время чистки наградного пистолета в квартире в Киеве.\r\nСледствие считает, что главной версией гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") является самоубийство.\r\nДмитрия Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество".