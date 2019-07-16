Кандидат у депутати в Миколаївській області скоїв суїцид, - поліція

Поліція почала розслідувати самогубство кандидата в депутати Верховної Ради в місті Первомайськ Миколаївської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у вівторок близько 19:30 в боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата у народні депутати України з вогнепальним пораненням.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, головна версія поліції - самогубство.

Поряд з тілом загиблого знаходилося мисливську рушницю.

У повідомленні також сказано, що кандидат у депутати вистрілив собі в область грудей.

Поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня Депутат Ради Дмитро Тимчук ("Народний фронт") загинув під час чищення нагородного пістолета в квартирі в Києві.

Слідство вважає, що головною версією загибелі депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт") є самогубство.

Дмитра Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".