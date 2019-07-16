Кандидат у депутати в Миколаївській області скоїв суїцид, - поліція

Поліція почала розслідувати самогубство кандидата в депутати Верховної Ради в місті Первомайськ Миколаївської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, у вівторок близько 19:30 в боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата у народні депутати України з вогнепальним пораненням.\r\nНа місце події прибула слідчо-оперативна група, головна версія поліції - самогубство.\r\nПоряд з тілом загиблого знаходилося мисливську рушницю.\r\nУ повідомленні також сказано, що кандидат у депутати вистрілив собі в область грудей.\r\nПоліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.\r\nСлідство триває.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 червня Депутат Ради Дмитро Тимчук ("Народний фронт") загинув під час чищення нагородного пістолета в квартирі в Києві.\r\nСлідство вважає, що головною версією загибелі депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт") є самогубство.\r\nДмитра Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".