Долар пішов угору: курс валют від НБУ на 17 липня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 липня, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 1,97% до 25,7409 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3215,9679 100 доларів США 2586,4142 100 швейцарських франків 2620,9776 1000 ієн 239,6378 10 російських рублів 4,1176 100 євро 2902,7327

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку обвалилася після тривалого зміцнення.

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Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12-14 липня, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.