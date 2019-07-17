Долар пішов угору: курс валют від НБУ на 17 липня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 липня, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 1,97% до 25,7409 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3215,9679\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2586,4142\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2620,9776\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n239,6378\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1176\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2902,7327\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку обвалилася після тривалого зміцнення.\r\nГривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.\r\nРаніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12-14 липня, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH\/USD.