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17 липня 2019, середа, 06:45 18
Економіка 2019-07-17T10:00:03+03:00
Українські Новини
Долар пішов угору: курс валют від НБУ на 17 липня

Долар пішов угору: курс валют від НБУ на 17 липня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 липня, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 1,97% до 25,7409 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3215,9679
100 доларів США 2586,4142
100 швейцарських франків 2620,9776
1000 ієн 239,6378
10 російських рублів 4,1176
100 євро 2902,7327

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку обвалилася після тривалого зміцнення.

Гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12-14 липня, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.

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